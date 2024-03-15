دوري (روشن) السعودي: (النصر) يفوز على (الأهلي) بهدف نظيف

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- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 15 - 3 (كونا) -- فاز فريق (النصر) السعودي اليوم الجمعة على نظيره (الأهلي) بهدف دون رد وذلك في قمة منافسات الجولة 24 من بطولة دوري (روشن) السعودي للمحترفين.
وجاء هدف (النصر) الوحيد في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) بمدنية (جدة) من ضربة جزاء سجلها لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 68.
وبهذه النتيجة يحافظ (النصر) على مركزه الثاني برصيد 56 نقطة في سلم ترتيب الدوري ويزيد الفارق بينه و(الأهلي) صاحب المركز الثالث برصيد 47 نقطة.
وفي مباريات أخرى من الجولة ذاتها تعادل (الاتفاق) ايجابا مع (الطائي) بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على استاد الامير عبدالعزيز بن مساعد بمدينة (حائل) كما تعادل (الفيحاء) ايجابا مع (الرياض) بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية. (النهاية)
ف ن / م م ج
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