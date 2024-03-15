البيت الأبيض: مقترح حماس يقع ضمن حدود الاتفاق الذي نعمل عليه منذ أشهر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 3 (كونا) -- أكد البيت الأبيض اليوم الجمعة أن مقترح حركة (حماس) الذي يقضي بإطلاق سراح نحو ألف أسير فلسطيني مقابل الإفراج عن المحتجزين غير العسكريين لدى الحركة لا يتخطى حدود الخطوط العريضة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يجري التفاوض بشأنه منذ يناير الماضي.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي خلال إيجاز بالبيت الأبيض "أود أن أقول إن الاقتراح الذي تم طرحه يقع بالتأكيد ضمن حدود الخطوط العريضة للاتفاق الذي نعمل عليه الآن منذ عدة أشهر".
وأضاف كيربي "الحقيقة هي أن هذا الاقتراح موجود وهناك محادثات حوله في الدوحة".
وأوضح "أننا منخرطون في كل هذه المحادثات وحقيقة أنه لن يكون لدينا وفد (أمريكي في الدوحة) لا ينبغي أن تؤخذ على أنها إشارة من أي نوع إلى أن هذه ليست خطوة إيجابية جادة إلى الأمام وحيث إننا لن نشارك في هذا الوفد بالتحديد الا ان هناك اجتماعا في الدوحة لنظرائنا".
وكانت حركة (حماس) الفلسطينية أعلنت أمس الخميس أنها قدمت للوسطاء في مصر وقطر تصورا شاملا للمفاوضات يرتكز على أربعة أسس تعتبرها الحركة ضرورية للاتفاق وتبادل الأسرى تشمل وقف العدوان وتقديم الإغاثة وعودة النازحين وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة.
ويتضمن التصور الذي قدمته (حماس) مقترحا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة على ثلاث مراحل تستمر كل منها 42 يوما. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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