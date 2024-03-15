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البيت الأبيض: مقترح حماس يقع ضمن حدود الاتفاق الذي نعمل عليه منذ أشهر

3/15/2024 11:29:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 3 (كونا) -- أكد البيت الأبيض اليوم الجمعة أن مقترح حركة (حماس) الذي يقضي بإطلاق سراح نحو ألف أسير فلسطيني مقابل الإفراج عن المحتجزين غير العسكريين لدى الحركة لا يتخطى حدود الخطوط العريضة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يجري التفاوض بشأنه منذ يناير الماضي.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي خلال إيجاز بالبيت الأبيض "أود أن أقول إن الاقتراح الذي تم طرحه يقع بالتأكيد ضمن حدود الخطوط العريضة للاتفاق الذي نعمل عليه الآن منذ عدة أشهر".
وأضاف كيربي "الحقيقة هي أن هذا الاقتراح موجود وهناك محادثات حوله في الدوحة".
وأوضح "أننا منخرطون في كل هذه المحادثات وحقيقة أنه لن يكون لدينا وفد (أمريكي في الدوحة) لا ينبغي أن تؤخذ على أنها إشارة من أي نوع إلى أن هذه ليست خطوة إيجابية جادة إلى الأمام وحيث إننا لن نشارك في هذا الوفد بالتحديد الا ان هناك اجتماعا في الدوحة لنظرائنا".
وكانت حركة (حماس) الفلسطينية أعلنت أمس الخميس أنها قدمت للوسطاء في مصر وقطر تصورا شاملا للمفاوضات يرتكز على أربعة أسس تعتبرها الحركة ضرورية للاتفاق وتبادل الأسرى تشمل وقف العدوان وتقديم الإغاثة وعودة النازحين وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة.
ويتضمن التصور الذي قدمته (حماس) مقترحا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة على ثلاث مراحل تستمر كل منها 42 يوما. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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