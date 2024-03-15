Saturday, 16 March 2024 08:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


واشنطن تفرض عقوبات على شركة شحن لتورطها في شبكة مالية لميليشيات الحوثي

3/15/2024 11:29:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 3 (كونا) -- اعلنت وزارة الخزانة الامريكية اليوم الجمعة إدراج شركة شحن مسجلة في جزر مارشال على قائمة العقوبات الامريكية لتورطها في التجارة غير المشروعة نيابة عن ميليشيات الحوثي التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة ارهابية.
وذكرت الخزانة في بيان "ان مكتب مراقبة الاصول الاجنبية التابع للوزارة اتخذ اجراءات عقابية ضد شركة الشحن (فيشو ان) التي تورطت سفينتها (ليدي صوفيا) في شحنات غير قانونية الى الصين لدعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني وتوفير الدعم المادي للحوثيين".
وقال وكيل وزارة الخزانة بريان نيلسون في البيان "نحن ملتزمون بتعطيل محاولات فيلق القدس الايراني والحوثيين للتهرب من العقوبات الامريكية وتمويل المزيد من الهجمات الارهابية" مؤكدا استمرار واشنطن في استهداف مصادر التمويل الرئيسية التي تهدد المدنيين والتجارة الدولية السلمية.
من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر ان الولايات المتحدة حددت السفينة المذكورة كممتلكات يحظر التعامل معها بعد تورطها في التجارة غير القانونية للحوثيين والحرس الثوري الايراني.
واكد ميلر في تصريح صحافي التزام بلاده الثابت بمكافحة تمويل الإرهاب ومواصلة استخدام جميع الوسائل المتاحة لتعطيل التمويل الذي يمكن ان يزعزع الاستقرار في المنطقة.
يذكر ان الولايات المتحدة اعلنت في 17 يناير الماضي إعادة إدراج ميليشيات (الحوثي) في اليمن على لوائح الإرهاب بسبب الهجمات التي تشنها الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والقوات المتركزة في المنطقة. (النهاية)

ا م م / ر ج



MENAFN15032024000071011013ID1107984356

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث