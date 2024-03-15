واشنطن تفرض عقوبات على شركة شحن لتورطها في شبكة مالية لميليشيات الحوثي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 3 (كونا) -- اعلنت وزارة الخزانة الامريكية اليوم الجمعة إدراج شركة شحن مسجلة في جزر مارشال على قائمة العقوبات الامريكية لتورطها في التجارة غير المشروعة نيابة عن ميليشيات الحوثي التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة ارهابية.
وذكرت الخزانة في بيان "ان مكتب مراقبة الاصول الاجنبية التابع للوزارة اتخذ اجراءات عقابية ضد شركة الشحن (فيشو ان) التي تورطت سفينتها (ليدي صوفيا) في شحنات غير قانونية الى الصين لدعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني وتوفير الدعم المادي للحوثيين".
وقال وكيل وزارة الخزانة بريان نيلسون في البيان "نحن ملتزمون بتعطيل محاولات فيلق القدس الايراني والحوثيين للتهرب من العقوبات الامريكية وتمويل المزيد من الهجمات الارهابية" مؤكدا استمرار واشنطن في استهداف مصادر التمويل الرئيسية التي تهدد المدنيين والتجارة الدولية السلمية.
من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر ان الولايات المتحدة حددت السفينة المذكورة كممتلكات يحظر التعامل معها بعد تورطها في التجارة غير القانونية للحوثيين والحرس الثوري الايراني.
واكد ميلر في تصريح صحافي التزام بلاده الثابت بمكافحة تمويل الإرهاب ومواصلة استخدام جميع الوسائل المتاحة لتعطيل التمويل الذي يمكن ان يزعزع الاستقرار في المنطقة.
يذكر ان الولايات المتحدة اعلنت في 17 يناير الماضي إعادة إدراج ميليشيات (الحوثي) في اليمن على لوائح الإرهاب بسبب الهجمات التي تشنها الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والقوات المتركزة في المنطقة. (النهاية)
ا م م / ر ج
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