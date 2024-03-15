البحرين ترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تدابير مكافحة الكراهية ضد الإسلام

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 15 - 3 (كونا) -- رحبت مملكة البحرين اليوم الجمعة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن "تدابير مكافحة الكراهية ضد الإسلام" وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة (الإسلاموفوبيا).
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية موقف المملكة الثابت والداعم للجهود الدولية المعنية بتعزيز التسامح والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات ونبذ خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية بجميع صورها والتضامن في نشر ثقافة السلام والتفاهم وقبول الآخر من أجل مجتمعات إنسانية تسودها روح الأخوة والاحترام والتعايش السلمي بين الجميع.
وصوتت 115 دولة لصالح مشروع القرار الذي قدمته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الاسلامي فيما امتنعت 44 دولة عن التصويت ولم تصوت أي دولة ضد القرار. (النهاية)
خ ن ع / ر ج
MENAFN15032024000071011013ID1107984355
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.