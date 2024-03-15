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البحرين ترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تدابير مكافحة الكراهية ضد الإسلام

3/15/2024 11:29:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 15 - 3 (كونا) -- رحبت مملكة البحرين اليوم الجمعة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن "تدابير مكافحة الكراهية ضد الإسلام" وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة (الإسلاموفوبيا).
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية موقف المملكة الثابت والداعم للجهود الدولية المعنية بتعزيز التسامح والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات ونبذ خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية بجميع صورها والتضامن في نشر ثقافة السلام والتفاهم وقبول الآخر من أجل مجتمعات إنسانية تسودها روح الأخوة والاحترام والتعايش السلمي بين الجميع.
وصوتت 115 دولة لصالح مشروع القرار الذي قدمته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الاسلامي فيما امتنعت 44 دولة عن التصويت ولم تصوت أي دولة ضد القرار. (النهاية)

خ ن ع / ر ج



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