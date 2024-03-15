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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

3/15/2024 11:29:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - بنك الكويت المركزي يقول إن وكالة (فيتش) أكدت التصنيف السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (ايه.ايه سالب) مع نظرة مستقبلية مستقرة مدعومة بقوة الأوضاع المالية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي.

نيويورك - الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يدين أي دعوة إلى الكراهية الدينية والتحريض على التمييز أو العنف ضد المسلمين حيث صوتت 115 دولة لصالح مشروع القرار الذي قدمته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي فيما امتنعت 44 دولة عن التصويت ولم تصوت أي دولة ضد القرار.

اسطنبول - عدد ضحايا حادث غرق قارب يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ولاية (جناق قلعة) غرب تركيا يرتفع إلى 21 شخصا بينهم 5 أطفال. (النهاية) ر ج

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