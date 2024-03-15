موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - بنك الكويت المركزي يقول إن وكالة (فيتش) أكدت التصنيف السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (ايه.ايه سالب) مع نظرة مستقبلية مستقرة مدعومة بقوة الأوضاع المالية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي.
نيويورك - الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يدين أي دعوة إلى الكراهية الدينية والتحريض على التمييز أو العنف ضد المسلمين حيث صوتت 115 دولة لصالح مشروع القرار الذي قدمته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي فيما امتنعت 44 دولة عن التصويت ولم تصوت أي دولة ضد القرار.
اسطنبول - عدد ضحايا حادث غرق قارب يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ولاية (جناق قلعة) غرب تركيا يرتفع إلى 21 شخصا بينهم 5 أطفال. (النهاية) ر ج
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