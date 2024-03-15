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الخارجية ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن تدابير مكافحة كراهية الإسلام

3/15/2024 11:29:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 16 آذار (بترا)- رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، قراراً بشأن"تدابير مكافحة كراهية الإسلام"، وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة كراهية الإسلام "الإسلاموفوبيا".
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة موقف المملكة الداعم لنشر قيم السلام والوئام والتسامح وقبول الآخر ونبذ التطرف، وكافة الجهود المستهدفة زيادة الوعي بقيم الاحترام المشترك، ونبذ التطرف والتعصب والكراهية بجميع أشكالها، مشدداً على أن هذه مسؤولية دولية مشتركة يجب على الجميع الالتزام بها.
--(بترا)
ص خ/أس
16/03/2024 00:12:42

MENAFN15032024000117011021ID1107984353

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