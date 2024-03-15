الخارجية ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن تدابير مكافحة كراهية الإسلام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 16 آذار (بترا)- رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، قراراً بشأن"تدابير مكافحة كراهية الإسلام"، وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة كراهية الإسلام "الإسلاموفوبيا".
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة موقف المملكة الداعم لنشر قيم السلام والوئام والتسامح وقبول الآخر ونبذ التطرف، وكافة الجهود المستهدفة زيادة الوعي بقيم الاحترام المشترك، ونبذ التطرف والتعصب والكراهية بجميع أشكالها، مشدداً على أن هذه مسؤولية دولية مشتركة يجب على الجميع الالتزام بها.
--(بترا)
ص خ/أس
16/03/2024 00:12:42
MENAFN15032024000117011021ID1107984353
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