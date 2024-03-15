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الجعفري يتأهل للنهائي وحماد يلعب على البرونز في الدوري العالمي للكراتيه ‏

3/15/2024 11:27:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن الخطيب ‏
عمان - تأهل لاعب المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري الجمعة إلى نهائي وزن تحت 84 كغم في الجولة الثانية من الدوري ‏العالمي بعد فوزه في دور نصف النهائي على اللاعب اليوناني قسطنطينوس ماستروجيانس بالأفضلية بعد التعادل 0-0 ويلاقي في ‏الدور النهائي يوم الأحد المقبل اللاعب المصري يوسف بدوي، ليضمن بذلك نيل الميدالية الفضية.
وكان الجعفري قد تأهل للدور ربع النهائي في دور المجموعات بعد فوزه على اللاعب الإيطالي ماتيو فيوري 8-0 ، وعلى اللاعب ‏المصري محمد رمضان 5-4، وعلى لاعب آذربيجان حسنوف تورغات 6-5 .‏
ويلعب لاعب المنتخب الوطني عبد الله حماد في وزن تحت 60 كغم يوم الأحد المقبل على الميدالية البرونزية أمام اللاعب الروماني فلوران ‏غوغولوز.
وكان حماد قد تصدر مجموعته الجمعة، حيث فاز على اللاعب الإيطالي لوشانو كارمينه 6-2، وعلى اللاعب البلجيكي أنس ‏عبد الملك 8-2 ، وعلى اللاعب الياباني هيرمو هاشيموتو 7-2، ليتأهل للدور ربع النهائي ، وفاز على اللاعب اليوناني اكينوس ‏ستيفانوس، بالأفصلية، بعد التعادل 3-3، وفي دور نصف النهائي خسر أمام اللاعب الكويتي عبد الله شعبان بعد التعادل 5-5 .‏
ولم يحالف الحظ لاعب المنتخب الوطني حسن المصاروة في وزن تحت 75 كغم الجمعة، وكان قد فاز على اللاعب السويدي هاغ ريغي ‏‏5-4 وعلى اللاعب التشيلي ماتيس رودريغز 1-0، وتعادل مع المصري اللاعب المصري هشام عبد الجواد ليحل ثانيا في مجموعته ‏التي تصدرها المصري عبد الجواد‎.‎

ويخوض لاعب المنتخب الوطني عفيف غيث منافسات وزن تحت 67 كغم ، السبت، حيث يلاقي في مبارته الأولى اللاعب التشيلي توماس فيريرا ، ويلاقي في مباراته الثانية اللاعب البرتغالي غويليرا كونكافليس، و يلعب في مباراته الثالثة أمام اللاعب الكازاخستاني اميرالي ديدير.

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