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استبعاد رياض محرز من قائمة منتخب الجزائر

3/15/2024 11:27:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني الجديد للمنتخب الجزائري لكرة القدم، عن قائمته الأولى التي ضمت 31 لاعبا.
وغاب عن القائمة القائد رياض محرز، نجم الأهلي السعودي، وإسلام سليماني، الهداف التاريخي لـ" الخضر"، وسفيان فيغولي، لاعب نادي فاتح قرا جمرك التركي.

ويستعد المنتخب الجزائري لمواجهة منتخبي بوليفيا وجنوب إفريقيا يومي 22 و26 مارس الحالي على الترتيب، ضمن الدورة الرباعية الدولية الودية التي يرعاها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) وتستضيفها الجزائر.

واستثنى بيتكوفيتش، من قائمته أيضا، التي نشرها الاتحاد الجزائري في موقعه الرسمي يوم الجمعة، الحارس وهاب رايس مبولحي، حارس نادي شباب بلوزداد، وياسر لعروسي، مدافع شيفيلد يونايتد الإنجليزي، وأحمد توبة، مدافع ليتشي الإيطالي، ويوسف بلايلي، نجم مولودية الجزائر، وأدم وناس مهاجم نادي ليل الفرنسي.

يذكر أن هذه الأسماء هي التي تواجدت في بطولة كأس الأمم الأخيرة بكوت ديفوار والتي ودعها "محاربو الصحراء" من الدور الأول، وكانت سببا في إقالة المدير الفني السابق جمال بلماضي.

في المقابل، وجهت الدعوة للمرة الأولى لكل من منصف بقرار، مهاجم نادي نيويورك سيتي، ورفيق غيثان، لاعب خط وسط اشتوريل البرتغالي، وأنيس حاج موسى، مهاجم نادي فيتيسه ارنهايم الهولندي، وأحمد قندوسي، لاعب سيراميكا كليوباترا المصري.

كما أعاد بيتكوفيتش، إلى المنتخب كلا من ياسين بن زية لاعب نادي كارباج (إذربيجان)، وياسين براهيمي (الغرافة القطري)، وسعيد بن رحمة ( ليون الفرنسي)، وجوان حجام (يونغ بويز السويسري)، وبدر الدين بوعناني (لوريان الفرنسي)، ومحمد بشير بلومي (فارينزي البرتغالي)، وحيماد عبد اللي (انجيه الفرنسي).

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