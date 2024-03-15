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كلوب يشيد بصلاح.. وليفربول يقابل أتلانتا في ربع النهائي

3/15/2024 11:27:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - أكد مدرب ليفربول يورجن كلوب، أنه طلب من نجمه المصري محمد صلاح، أمرا لم يطلبه من أي لاعب آخر، خلال الفوز على سبارتا براج 6-1 أول من أمس، في إياب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.
وسجل الدولي المصري هدفا وصنع 3 في المباراة، وأصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى حاجز العشرين هدفا في 7 مواسم متتالية.
وأكمل صلاح مباراة لأول مرة منذ شهرين، لكن كلوب طلب منه ذلك القيام بشيء فريد مع استمرار المباراة.
وقال كلوب في تصريحات لشبكة "تي ان تي سبورتس": "لم تكن الخطة أن يلعب لمدة 90 دقيقة، كانت الخطة هي إخراجه عندما أحضرنا ماتيوس (موسيالوفسكي)، لكن بوبي كلارك قال أنه شعر بشيء، ويتمتع مو بالخبرة الكافية للتعافي خلال المباراة.
وأضاف: "لقد طلبت منه ألا يدافع مرة أخرى، ولم أخبر أي لاعب بذلك من قبل".
ومضى كلوب في الإشادة بنجمه قائلاً: "في سبع سنوات معه، كانت المشكلة الوحيدة التي لم نواجهها أبدًا هي ثبات المستوى، رغبته لا تتوقف، جودته موجودة ورغبته في التسجيل لا تتوقف، تحسن في العديد من الجوانب منذ أن بدأ هنا. هكذا هو الأمر، لن يتوقف".
وتابع متحدثا عن رقم صلاح الجديد: "أنا أقل مفاجأة من البعض، اعتقدت أن الأمر قد حدث بالفعل لأكون صادقًا، لكنه أصيب لفترة من الوقت، وإلا لكان قد فعل ذلك في يناير أو فبراير. لكن من الرائع استعادته".
من جهته، أكد نجم ليفربول كودي جاكبو، أن فريقه متعطش لتحقيق الانتصارات حتى نهاية الموسم، بغض النظر عن أهمية المباراة وهوية المنافس.
وقال جاكبو في تصريحات لموقع ليفربول: "أعتقد أننا متعطشون للغاية للفوز في كل مباراة، وتقديم أفضل كرة قدم لدينا دائمًا".
وأضاف: "لا يهم ما هي النتيجة في مباراة الذهاب، من الواضح أنها مباراة أخرى نخوضها ومباراة أخرى يمكننا الفوز بها، وتقديم كرة قدم جيدة، وأمسية سعيدة مع جميع اللاعبين، أعتقد أننا نستمتع حقًا بالأمر في الوقت الحالي، لكن علينا أن نحافظ على تركيزنا ونواصل التقدم على هذا النحو".
وعن هدفه الثاني الذي أحرزه أمام سبارتا براج من خلال تغيير مسار تسديدة هارفي إليوت، قال جاكبو: "سمعت أن الهدف لي! من الواضح أنها كانت تسديدة جيدة من هارفي، لم أكن شخصيًا متأكدًا حقًا مما إذا كانت الكرة ستصل إلى المرمى أم لا، وبعد ذلك لمستها قليلاً ثم دخلت المرمى".
وتحدث جاكبو عن العودة التدريجية للاعبين المصابين قائلا: "أعتقد أنه من المهم جدًا قرب نهاية الموسم عندما تكون متنافسا على كل شيء، أن يعود الجميع إلى لياقتهم البدنية كما كانوا دائمًا. يبدو محمد صلاح جيدًا كما هو الحال دائما، وخاض سوبوسلاي مباراة كاملة أخرى وسجل هدفا. لقد لعبنا جميعًا وأعتقد أن هذا ما نحتاجه. لذا، من الآن فصاعدا يمكننا المضي قدمًا والتطلع إلى يوم الأحد وإلى بقية الموسم".
من ناحية ثانية، أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي، التي أجريت أمس الجمعة في مدينة نيون السويسرية، عن وقوع ليفربول مع أتالانتا الايطالي، فيما يتواجه ميلان الإيطالي مع مواطنه روما.
ويبحث ليفربول حامل لقب هذه المسابقة ثلاث مرات، عن رباعية تاريخية حيث سبق أن أحرز لقب كأس الرابطة، وما يزال ينافس بقوة على ثلاث جبهات (الدوري والكأس المحليين ويوروبا ليج)، ذلك في الموسم الأخير لمدربه الالماني يورجن كلوب الذي أعلن رحيله في نهاية الموسم.
ويحتل "الحمر" حاليًا المركز الثاني في ترتيب الدوري الانجليزي بفارق الاهداف عن أرسنال المتصدر، وسيواجه مانشستر يونايتد يوم غد الأحد في الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس.
وعلى الرغم من انّ معظم الترشيحات ستصبّ في مصلحة ليفربول الذي توج لآخر مرة بلقب هذه المسابقة في الموسم 2000-2001 حين كانت تحت مسمى كأس الاتحاد الأوروبي، إلا أن اتالانتا سيطمح لبلوغ نصف النهائي للمرة الاولى في تاريخه.
ومن جهة أخرى، سيأمل ميلان ان تبتسم له المسابقة القارية بعدما تلاشت حظوظه بإحراز لقب الدوري الايطالي حيث يتخلف بفارق 16 نقطة عن جاره انتر المتصدر، لكن سيكون عليه تخطي عقبة روما الذي يمرّ بفترة انتعاش تحت قيادة لاعبه الاسطورة السابق ومدربه الحالي دانييلي دي روسي.
في المقابل، سيلعب باير ليفركوزن الالماني بقيادة مدربه الاسباني شابي الونسو الذي لم يتعرّض بعد لاي هزيمة في مختلف المسابقات هذا الموسم، مع وست هام الانجليزي.
ويقدّم ليفركوزن موسمًا تاريخيا بكل ما للكلمة من معنى ويتصدر ترتيب الدوري الالماني بفارق عشر نقاط عن بايرن ميونيخ البطل في المواسم الـ 11 الاخيرة، وسيكون مرشحا فوق العادة لتخطي عقبة وست هام الذي يحتل المركز السابع في ترتيب الدوري الانجليزي.
وستجمع المواجهة الأخيرة من دور الثمانية بنفيكا البرتغالي مع مرسيليا الفرنسي.
وسبق ان بلغ بنفيكا نهائي المسابقة القارية الثانية ثلاث مرات دون ان يفلح في إحراز اللقب، لكنه سيكون مرشحا لتخطي مرسيليا الجريح والذي يحتل حاليا المركز السابع في ترتيب الدوري الفرنسي.
ويتواجه في الدور نصف النهائي الفائز من لقاء بنفيكا ومرسيليا مع الفائز من ليفربول وأتالانتا، بينما سيلعب الفائز من ليفركوزن ووست هام مع الفائز من روما وميلان.
وتقام مباريات الذهاب من دور الثمانية في 11 نيسان (ابريل)، والاياب في 18 منه، فيما يُلعب ذهاب نصف النهائي في 2 أيار (مايو) والاياب في التاسع منه.
وستقام المباراة النهائية للبطولة على ملعب "أفيفا" في دبلن في 22 أيار(مايو).
إلى ذلك، اصطدم أستون فيلا، رابع الدوري الإنجليزي راهناً وأبرز المرشّحين للفوز باللقب، بليل رابع الدوري الفرنسي، في ربع نهائي مسابقة "كونفرنس ليج".
ويلتقي فيورنتينا الإيطالي وصيف النسخة الماضية مع فيكتوريا بلزن التشيكي، فيما يلعب أولمبياكوس اليوناني مع فنربهتشه التركي، وكلوب بروج البلجيكي مع باوك اليوناني.
تقام مباريات ربع النهائي في 11 و18 نيسان (أبريل) ونصف النهائي في 2 و9 أيار (مايو)، فيما يُلعب النهائي في 29 من الشهر عينه على ملعب آيا صوفيا في العاصمة اليونانية.
وسُحبت أيضاً قرعة الدور نصف النهائي التي أسفرت عن مواجهة بين أستون فيلا أو ليل مع أولمبياكوس أو فنربهتشه.
وتوّج وست هام يونايتد الإنجليزي بلقب النسخة الماضية بعد الفوز على فيورنتينا 3-1، فيما رفع روما الإيطالي لقب أول نسخة بتغلّبه على فينورد الهولندي 1-0.-(وكالات)

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