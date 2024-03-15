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رأفت في تجربته الوحداتية الخامسة.. مهمة صعبة وذكريات مفيدة

3/15/2024 11:27:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- يبدأ“محبوب” جماهير الوحدات رأفت علي، رحلته في الجهاز الفني لفريق الوحدات للمرة الخامسة، اليوم، لكن هذه المرة كمدير فني، عندما يقود تدريب الفريق على ملعب مجمع النادي، برفقة زملائه المدرب العام أشرف شتات، مساعد المدرب باسم فتحي ومدرب حراس المرمى وسام حزين.
واستلم الجهاز الفني الجديد المهمة، في ظروف صعبة للفريق الغائب عن سدة الدوري منذ موسمين، وتضاءلت آمال جماهيره باسترداده، بعد أن توسع الفارق مع المتصدر الحسين إربد إلى 9 نقاط، مع تبقي 8 جولات لاحقة، في الوقت الذي بات فيه الوحدات مطالبا بالاحتفاظ بلقب كأس الأردن، والذي سيلاقيه فيه مغير السرحان ضمن دور الـ16، في المباراة التي لم يتحدد موعدها.
وسيوقع رأفت على عقده التدريبي يقود التدريبات اليوم، حيث يقف أمام ذكريات تدريبية متباينة، فهو الذي تواجد في الجهاز الفني بقيادة السوري عماد خانكان في الموسم 2015-2016، برفقة زميل الدرب فيصل إبراهيم، إلا أن الجهاز الفني قدم استقالته بعد أن لازمه سوء النتائج، ليخلفه العراقي أكرم سلمان، وبعدها انتهت المهمة عند رائد عساف الذي حافظ على لقب الدوري من دون رضا الجماهير عن الأداء والنتائج.
وتواجد رأفت، في الجهاز الفني الذي قاده البرازيلي جورفان فييرا، في بداية الموسم 2022-2023، وهو الجهاز الفني الذي أنهت إدارة الوحدات التعاقد معه بالتراضي، بعد وداع مسابقة درع اتحاد الكرة من دورها الأول، بعدما حل ثانيا في مجموعته خلف الفيصلي المتصدر برصيد 6 نقاط وقتها، لكن“فنان” الوحدات لاعبا، تفرد في قيادة الفريق وحيدا خلال شهر آذار (مارس) من العام نفسه للمرة الثالثة في المنظومة الفنية لفريق الوحدات، والتي استطاع فيها قيادة الفريق إلى لقب بطولة القدس والكرامة في نسختها الأولى في فلسطين.
وبقي“أسطورة” الوحات لاعبا، في الجهاز الفني لفريق الوحدات مدربا للمرة الرابعة بقيادة لاعب الوحدات السابق المدير الفني رائد عساف، وشاركه القيادة الفنية في مشاركته الثانية في دوري أبطال آسيا خلال شهر نيسان (إبريل) للموسم 2022-2023، والذي قدم فيه الفريق أداء ونتائج لافتة، أبرزها الفوز على السد القطري بنتيجة 3-1، لكنه فشل بالتأهل عندما فرط بالفوز أمام الفيصلي السعودي في مباراة الرد بعد التقدم 1-0، ليرضى بالتعادل بنتيجة 1-1، الذي أعاده إلى المركز الأخير بالمجموعة برصيد 6 نقاط، وبعدها عاد الجهاز الفني ليقود الفريق في منافسات الدوري، إلا أنه سرعان ما قدم عساف ورفاقه باستقالاتهم من المهمة، التي أسندت للفرنسي جوميز في موسم خرج فيه الوحدات بلقب كأس الأردن.
ويقف“بيكاسو” الكرة الأردنية، الذي ترك اسمه خالدا كلاعب مهاري وقيادي فذ للوحدات، وأسهم بانتصارات وإنجازات لا تحصى، وودع الملاعب لاعبا في حفل“أسطوري” ما يزال حديث الأجيال، أمام عقبة ترك بصمته مدربا في قيادة الوحدات للمرة الخامسة، مستفيدا من دروس المرات الأربع السابقة، وهو الذي يعرف جماهير الوحدات، التي لا ترضى بغير سدة الألقاب، في مهمة تبدو مستحيلة فيما تبقى من منافسات دوري المحترفين، ومهمة صعبة بالاحتفاظ بلقب كأس الأردن للموسم الثاني على التوالي.
ولعل ما يزيد من صعوبات الرحلة الخامسة لرأفت، تجهيز الفريق الذي عانى من تعدد المدارس الفنية في الفترة الماضية، نفسيا وفنيا لمواجهتين من العيار الثقيل بعد فترة التوقف الحالية، لا تقبل القسمة على اثنين، في سهرتين رمضانيتين، عندما يواجه منافسه التقليدي الفيصلي في 31 آذار (مارس) الحالي، لحساب الجولة 15 من دوري المحترفين لكرة القدم، ثم سيتطلع لرد الدين مع المتصدر الحسين إربد، يوم 5 نيسان (إبريل) المقبل، لحساب الجولة 16.

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