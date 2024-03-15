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أبو الرب تخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لـباريس 2024 اليوم

3/15/2024 11:27:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان- تدخل لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو راما أبو الرب، اليوم، منافسات وزن فوق 67 كغم بالتصفيات الآسيوية ‏المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، التي تقام في ‏مدينة تآيان الصينية‏، أملا في حجز مقعدها ‏بالأولمبياد، في حال حققت ‏الميدالية الذهبية أو الفضية.‏
ووفقا لقرعة البطولة التي جرت أمس، تخوض أبو الرب مباراتها الأولى اللاعبة الهندية ماريا مارجريت ‏والفائزة تلاقي الفائزة من مباراة القطرية نور محمود واللبنانية ورد سليمان.
وكانت أبو الرب قد أجرت تدريبات مكثفة استمرت قرابة الأسبوع في الصين، استعدادا ‏للتصفيات، وسبق للاعبي المنتخب الوطني للتايكواندو صالح الشرباتي وزيد مصطفى وجوليانا الصادق، أن تأهلوا للأولمبياد رسميا للمرة الأولى ‏بتاريخ التايكواندو الأردنية، وذلك من خلال ‏التصنيف الأولمبي.‏
ويرافق اللاعبة راما أبو الرب، كل من: المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف، اللاعب زيد الحلواني، والمعالجة لانا جوردن.‏
كما يشارك كل من وائل الفراج ويحيى الغوطاني من مخيم الأزرق في الأردن ضمن منافسات وزن تحت 68 كغم.
وأشار الناطق الإعلامي فيصل العبداللات لـ”الغد”: ‏”تعد التصفيات القارية صعبة، ويشارك في وزن لاعبة المنتخب الوطني راما ‏أبو الرب بطلات أولمبيات وفقا لقرعة التصفيات الآسيوية، ويطمحن في حجز مقاعدهن لأولمبياد باريس 2024 من خلال البوابة ‏الآسيوية، نحن متفائلون في أن تتخطى اللاعبة أبو الرب منافساتها، ونتمنى أن تكون القرعة لصالحها وأن تحجز مقعدها ‏للأولمبياد”.‏
وأشار المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف: ‏”قرعة اللاعبة أبو الرب ليست سهلة، حيث ستلاقي ‏لاعبات قويات في الأدوار الأولى يطمحن للتأهل لأولمبياد باريس 2024، لكنها جاهزة وتم إعدادها بالشكل المطلوب مع إخضاعها لأكثر من معسكر تدربي، ونتمنى أن تحقق مرادها للالتحاق بباقي لاعبي المنتخب الوطني الذين تأهلوا ‏مباشرة”‏.
وأضاف:“معنويات اللاعبة أبو الرب عالية، وهو أمر يبعث الأمل، نحن متفائلون في أن ‏تحقق نتيجة مميزة من خلال ميدالية ذهبية أو فضية للتأهل للأولمبياد المقبل”.‏
ومن جهة أخرى، يدرس اتحاد التايكواندو إقامة معسكر تدربي للمنتخب الوطني في إحدى الدول الآسيوية، استعدادا للمشاركة في البطولة ‏الآسيوية الثامنة (عيار 4 نجمات) التي ستقام في فيتنام يومي 14 و15 أيار (مايو) المقبل.‏

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