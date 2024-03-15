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سيطرة أردنية على قائمة الأجنبيات في الدوري السعودي للسيدات

3/15/2024 11:27:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- نشر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، قائمة بأسماء اللاعبات اللواتي يحترفن في دوري السيدات الممتاز للموسم الحالي، والذي يشهد حضور 54 لاعبة أجنبية (رقم قياسي) في 8 فرق خلال ثاني مواسم البطولة.
وتشارك 7 لاعبات أردنيات في الدوري السعودي، موزعات على 4 أندية، إذ تلعب المهاجمة ميساء جبارة في النصر السعودي، مقابل تواجد لاعبتين بصفوف اتحاد جدة، وهما شهناز جبرين وملك شنك، والعدد مثله في الأهلي (آية المجالي وروند كساب)، وهناك لاعبتان مع الشباب وهما لانا فراس ومي سويلم.
ويعد احتراف كل من جبرين، كساب وفراس الأول لهن خارج الدوري المحلي، حيث لم يسبق لأي منهن اللعب خارج الوطن قبل هذه التجربة، فيما سبق لبقية اللاعبات، جبارة، شنك، المجالي وسويلم الاحتراف في دول أخرى، وجمعهن الدوري التركي في أحد المواسم.
وتؤكد استعانة الأندية السعودية باللاعبة الأردنية، الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها اللاعبة المحلية، إلى جانب تفوقها باستمرار مع أنديتها بالخارج، وتقديمها النتائج الطيبة مع المنتخب الوطني، حيث حصل“النشميات”، نهاية الشهر الماضي في السعودية، على لقب بطولة غرب آسيا للمرة السادسة في تاريخه.
وتعد تونس ثاني أكثر الدول تواجدا في الدوري السعودي للسيدات بواقع 5 لاعبات، مقابل 4 لاعبات من الولايات المتحدة الأميركية ونيجيريا، و3 لاعبات من البرازيل، ولاعبتين من إسبانيا، مصر، كولومبيا، المغرب، الكاميرون، تنزانيا وفرنسا، ولاعبة واحدة من بريطانيا، ساحل العاج، باكستان، العراق، الجزائر، بيلاروسيا، سورية، أذربيجان، فنزويلا، لبنان والكونجو الديمقراطية.
ونجحت جبارة خلال الموسم الماضي مع فريق النصر، في الحصول على لقب النسخة الأولى من دوري السيدات الممتاز، حيث سجلت 10 أهداف، فيما تتصدر أيضا برفقة“العالمي” بعد مرور 10 جولات على بداية المسابقة، وبفارق 11 نقطة عن أقرب الملاحقين، لتقترب الهدافة التاريخية للمنتخب الوطني من التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي.
ولم يتوقف الحضور الأردني في الدوري السعودي عند اللاعبات، بل امتد للأجهزة الفنية، حيث تقود فريق أهلي جدة المدربة الأردنية منار فريج، والتي سبق لها تدريب عدد من المنتخبات الوطنية، كما قادت فريقها، مؤخرا، لبلوغ نهائي كأس الاتحاد السعودي للسيدات لملاقاة فريق الشباب بالمشهد الختامي يوم 28 من الشهر الحالي.
الجدير بالذكر أن دوري الدرجة الأولى السعودي للسيدات يشهد حضور أكثر من لاعبة أردنية أيضا، وآخرهن رند أبو حسين التي انتقلت إلى صفوف جدة، لتنضم لمواطنتها بانة البيطار، فيما يضم فريق العروبة اللاعبتين سوزان أبو قرق وسناء مفلح، وتلعب هيا خليل في فريق التقدم، كما قادت مؤخرا المدربة آلاء أبو قشة فريق العلا، والمدربة انشراح حياصات فريق الشعلة بالبطولة ذاتها.

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