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غوارديولا: مواجهة ملوك البطولة أصبح أمراً تقليدياً

3/15/2024 11:27:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يتطلع جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، لمواجهة أخرى مع ريال مدريد الإسباني، بعدما أوقعت قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا فريقه في مواجهة العملاق الإسباني للعام الثالث على التوالي.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن مانشستر سيتي، حامل لقب دوري الأبطال، سيواجه ريال مدريد، حامل الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج باللقب برصيد 14 لقبا، في دور الثمانية الشهر المقبل.

والتقى الفريقان في الدور قبل النهائي في العامين الماضيين، حيث فاز الريال في 2022 ثم ثأر مانشستر سيتي من هذه الخسارة في العام الماضي.

وقال غوارديولا عقب القرعة التي جرت يوم الجمعة: يبدو أن الأمر أصبح تقليديا أكثر، ثلاث مرات على التوالي نواجه ملوك البطولة. أتمنى أن أصل لموعد المباراة ونحن في كامل جاهزيتنا ولكن لا تزال هناك بضعة أسابيع قبل المباراة الأولى في مدريد.

وأضاف: عندما يقول الناس إن القرعة سهلة، فإنهم يقللون من قيمة المنافس الآخر، ولكن لا داعي لنعرف ريال مدريد في هذه البطولة. عندما تلعب في المراحل الأخيرة، فأنت تواجه أفضل الفرق في أوروبا وبالتأكيد يتواجد فيها الريال.

وأردف: ولكن كل المنافسين يصعب الفوز عليهم، الكل يعلم هذا. شعرنا بالحماس قبل القرعة لأن المشاركة هنا امتياز في كل مرة. إنها مسابقة خاصة.

وستكون أولوية مانشستر سيتي هي مواجهة نيوكاسل يوم السبت في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وستكون هذه هي المرة الرابعة التي يتقابل فيها الفريقان هذا الموسم، حيث فاز مانشستر سيتي بمواجهتي الدوري، قبل أن يفوز نيوكاسل في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وقال غوارديولا: هذا الموسم والذي سبقه، والذي سبقهما أيضا- منذ ان تولى إيدي هاو تدريب نيوكاسل، وتولى الأشخاص في السعودية إدارة النادي، أصبحت نتائج مبارياتنا معهم متقاربة للغاية.

وأضاف: لا أتوقع شيئا مختلفا، ولكن لدينا فرصة مذهلة على أرضنا وأمام جماهيرنا. من الآن فصاعدا، حتى نهاية الموسم، نريد في كل مباراة تقام على أرضنا دعم جماهيرنا مثلما حدث في المباراة أمام مانشستر يونايتد.

وأردف: لا يمكنني تذكر أي أجواء تشبه تلك الأجواء منذ فترة طويلة ونحن بحاجة لهذا في الغد.

ويفتقد مانشستر سيتي لجهود كيفين دي بروين وإيدرسون مورايس ولكن يسعى جاك غريليش لإيجاد مكان له في تشكيلة الفريق بعد أن غاب عن ست مباريات من آخر سبع خاضها الفريق وقال غوارديولا "إنه يتحسن، إنه يتواجد في القائمة".

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