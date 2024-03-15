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اللجنة التأديبية تغرم نادي الرمثا 25 ألف دينار

3/15/2024 11:27:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- قررت اللجنة التأديبية في اتحاد الكرة، تغريم نادي الرمثا مبلغ 25 ألف دينار، على خلفية تناقص عدد لاعبيه خلال مباراة فريقه أمام الحسين إربد بدوري المحترفين، وتوقف المباراة عند الدقيقة 78.

ووصل "الغد" قرار صادر عن اللجنة التأديبية، مفاده تغريم الرمثا المبلغ المذكور، بعد أن تمت مخاطبة نادي الرمثا لإطلاعه على أسباب التناقص، وتقديم الحجج قبل اتخاذ القرار، ليرد الرمثا في اليوم التالي ويوضح الأسباب التي دعت لتناقص الفريق إلى 7 لاعبين.

وكانت المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 14 من دوري المحترفين على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد يوم 8 من الشهر الحالي، والتي شهدت تعرض مشجع الرمثا لنوبة قلبية على المدرجات، قبل وفاته لحظة توجهه للمستشفى، عقب تقديم الإسعافات الأولية له في المدرجات.

وأكدت اللجنة التأديبية نتيجة المباراة والتي انتهت بفوز الحسين بخماسية نظيفة، واستمراره بصدارة المسابقة برصيد 40 نقطة.

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