دولة عربية 20% من سكانها مصابون بالسكري!

(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشفت شيراز الباجي، رئيسة قسم "التموين والعالم" بالمعهد الوطني التونسي للتغذية والتكنولوجيا، أن آخر رقم جديد يتعلق بارتفاع نسبة الإصابة بمرض السكري في تونس بلغ 20.5 %.
وأضافت الباجي أن هذه النسبة كانت في حدود 15.5 % سنة 2016 وأكدت أن الأرقام التي كشفت عنها الدراسة السابقة المتعلقة بصحة التونسيين من المرجح أنها ارتفعت بالنسبة إلى عدة أمراض.
وأوضحت رئيسة القسم في تصريح لها اليوم الأحد أن "الأمراض غير المعدية مشكلة صحية عامة وكبرى بدء بأمراض السكري والأمراض التنفسية المزمنة وأمراض القلب والسرطان التي تتسبب في 86 % من مجموع الوفيات".
وأشارت إلى أن الأمراض غير المعدية تتسبب في نسبة كبيرة من الوفيات في تونس، وبلغت حسب أرقام منظمة الصحة العالمية 86 % بينها 44 % بسبب أمراض القلب والشرايين و21 % بسبب أمراض أخرى غير منقولة و12 % نتيجة للأمراض السرطانية و8 % نتيجة لأمراض وراثية ومشاكل في التغذية علما وأن نسبة الوفيات بسبب أمراض السكري بلغت 5 %. -وكالات
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