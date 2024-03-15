دولة عربية 20% من سكانها مصابون بالسكري!

MENAFN - Alghad Newspaper)وأضافت الباجي أن هذه النسبة كانت في حدود 15.5 % سنة 2016 وأكدت أن الأرقام التي كشفت عنها الدراسة السابقة المتعلقة بصحة التونسيين من المرجح أنها ارتفعت بالنسبة إلى عدة أمراض.



وأوضحت رئيسة القسم في تصريح لها اليوم الأحد أن "الأمراض غير المعدية مشكلة صحية عامة وكبرى بدء بأمراض السكري والأمراض التنفسية المزمنة وأمراض القلب والسرطان التي تتسبب في 86 % من مجموع الوفيات".



وأشارت إلى أن الأمراض غير المعدية تتسبب في نسبة كبيرة من الوفيات في تونس، وبلغت حسب أرقام منظمة الصحة العالمية 86 % بينها 44 % بسبب أمراض القلب والشرايين و21 % بسبب أمراض أخرى غير منقولة و12 % نتيجة للأمراض السرطانية و8 % نتيجة لأمراض وراثية ومشاكل في التغذية علما وأن نسبة الوفيات بسبب أمراض السكري بلغت 5 %. -وكالات

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