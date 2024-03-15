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مي عمر تنتصر للبسطاء وتواجه المجتمع في نعمة الأفوكاتو

3/15/2024 11:27:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- من قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة، تنطلق المحامية الشابة "نعمة" لتتولى مهمة الدفاع عن المظلومين والمقهورين الذين يبحثون عمن يمد إليهم يد العون والمساعدة، حيث تعود النجمة مي عمر من خلال الدراما الاجتماعية المميزة "نعمة الأفوكاتو".
ويعرض حصرياً خلال شهر رمضان، وبالتعاون مع المخرج محمد سامي، حيث تتأرجح حياتها بين مساعدة البسطاء في القضايا العامة وبين الدفاع عن حقوقها الشخصية تجاه زوج يمارس عليها أقصى أنواع الضغوط ولا يتحمل مسؤولياته.
ومن زاويته، يقول المخرج محمد سامي، إن فكرة مسلسل "نعمه الأفوكاتو" راودته واختمرت في ذهنه بصورة مكتملة حتى اختيار اسم الشخصية كان يظهر أمامه، ثم "تحدثت مع مي عمر وتناقشنا في الإطار العام للفكرة، وهي اقترحت أن تكون شخصية "نعمة" من الطبقة الوسطى التي تمثل غالبية الشعب المصري، وجلسنا معاً حتى انتهيت من كتابة الحلقة الأولى للمسلسل، ثم تواصلت مع المؤلف مهاب طارق لنشكل فريق عمل بصورة جماعية، وبدأت تتدفق الأفكار وتتطابق الرؤى حتى انتهينا من الحلقات في وقت قياسي".
وأشار محمد سامي إلى أن التصوير استغرق ثلاثة أشهر، "والصعوبة التي واجهتنا أن أغلب المشاهد كانت في أماكن مفتوحة ومناطق مزدحمة"، وأضاف أنه ممتن لأهالي حي "روض الفرج"، وهو من الأحياء العريقة في قلب القاهرة، والذي شهد تصوير أغلب الحلقات في أماكن مفتوحة، حيث كان الأهالي في غاية التعاون والدعم طوال أيام التصوير الذي انتهى تماماً قبل رمضان بفترة كبيرة.
وأكد أن هذه هي التجربة الأولى له في تقديم أعمال درامية في إطار 15 حلقة.
وأشار إلى أن هذا المسلسل من نوعية الـ15 حلقة، وهو سلاح ذو حدين بالنسبه له لأنه اعتاد تقديم المُسلسلات ذات الـ30 حلقة ونجح فيها وقدم أعمالا كثيرة مع عدد كبير من النجوم، وهو ما أتاح له فرصة كبيرة في الاعتياد على الأعمال الضخمة والطويلة، بينما في هذه التجربة الجديدة، الجهد البدني والذهني أقل، ولكن ما يشغلني هو مدى استعداد الجمهور لتقبل العمل بهذه الصورة وبهذا الإيقاع.
وعن طبيعة التعامل مع الممثلين أثناء التصوير، قال إنه يضع إطارا لكل شخصية ويترك للممثل التجويد والتطوير من خلال النقاش المشترك وصولاً لأفضل طريقة للأداء، بالإضافة لتعاون وتفاني فريق الإنتاج على الرغم من الصعوبات الكبيرة بسبب التصوير في الشوارع والأماكن المفتوحة.
ومن جانبها، أكدت مي عمر أن صعوبة الدور في هذا العمل تعود إلى طبيعة الشخصية؛ حيث إن هناك الكثير من المصطلحات القانونية والمرافعات الطويلة التي يجب أن تكون دقيقة جداً، وقالت "كنت طوال التصوير أتدرب مع مصحح لغة ومستشار قانوني قبل كل مشهد ثم نقوم بمراجعته بعد التصوير، وهو جهد مضاعف علينا جميعاً، وأحياناً كان المشهد الواحد يستغرق ست ساعات".
وأشارت مي عمر إلى أن أصعب المشاهد التي واجهتنا أثناء التصوير كان مشهدا داخل أحد القبور، وهو كان في غاية الصعوبة والألم النفسي، واحتاج مجهودا كبيرا جداً لكي تتماسك وتؤديه بصورة سليمة.
وحول اختلاف طبيعة الشخصية عما قدمته من أعمال خلال السنوات الماضية، قالت مي عمر إن الشخصيات الأقرب لقلبها هي من نوعية "نعمة"؛ لأنها تشبه الكثيرين ويتقبلها المشاهد العادي كشخصية طبيعية لا تتصنع أو تؤدي دورا دراميا، وهو ما يشعرها بالراحة أثناء التصوير.
وأشارت مي إلى أن الصعوبات بالنسبة لها ليست في عدد الحلقات، ولكن التحضير للشخصية هو الأساس وهو الذي يستغرق جهدا كبيرا في البدايات، الاختلاف الوحيد يكون في مدة التصوير فقط، ولكن في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، فقد بذلت المجهود نفسه الذي تقدمه في المسلسلات ذات الثلاثين حلقة.
ومسلسل "نعمة الأفوكاتو" من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى، كمال أبو ريه، عماد زيادة، وآخرين... ومن تأليف محمد سامي، مهاب طارق وإخراج محمد سامي، ويعرض على "ام بي سي دراما".

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