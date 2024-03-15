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سبيل صويلح.. جهود تطوعية لإطعام المحتاجين ورسم أشكال المحبة والعطاء

3/15/2024 11:27:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة عمان- مع تنامي التحديات الاقتصادية والاجتماعية، تبقى مبادرات إطعام المحتاجين ركيزة أساسية لتعزيز روح التكافل والإنسانية، مجسدةً بذلك روح العطاء من أجل الآخرين.
العديد من الأشخاص، يعتبرون مساعدة الآخرين جزءا لا يتجزأ من تفاصيل حياتهم اليومية، يرون في تقديم يد العون للمحتاجين مهمة أساسية وإنسانية تنير دروبهم، فهم جزء فاعل في مجتمعاتهم يخففون، ولو بأبسط الطرق، بعض العناء عن كاهل الآخرين.
قبل ست سنوات، بادر خمسة رجال لإطلاق فكرة لمساعدة المحتاجين في منطقة سكنهم في صويلح، عبر جمع المساعدات العينية وتوزيعها على العائلات الفقيرة. وفي لقاء مع "الغد"، يروي عمر الحياري، أحد مؤسسي مبادرة "سبيل صويلح"، كيف بدأت هذه المبادرة الخيرية بمجهود فردي مشترك مع أربعة آخرين، مدفوعين بالإيمان بأن الكثيرين بحاجة إلى الدعم المادي والمعنوي، حيث يحلم البعض بتناول وجبة دسمة، لا سيما بعد اكتشافهم أن هناك عائلات في منطقة صويلح تعتمد في غذائها اليومي خلال شهر رمضان على الخبز والشاي فقط.
بعد إطلاق المبادرة والحديث عنها في المنطقة بين شباب الحي، وتوسيع نطاقها لتشمل مناطق أوسع في صويلح، جاءت جائحة كورونا لتزيد من تعقيد الأوضاع المادية للعائلات، كما يذكر الحياري. هذا الوضع دفع المبادرة لتوسيع دائرة نشاطها وتحسين طرق الوصول إلى العائلات المحتاجة.
ويشير الحياري إلى أنه يوميا، يتطوع العديد من الأشخاص لشراء المواد الغذائية كاللبن، اللحوم، الدجاج، الخبز، والتمر لتوزيعها على المحتاجين كما في بدايات المبادرة. لكن، مع مرور الوقت، بدأت المساعدات العينية من اللحوم والأرز تتزايد بشكل يسمح بتحضير الطعام وتوصيله جاهزًا إلى من يحتاجه، مما يعكس نمو المبادرة وقدرتها على توفير دعم أكبر.
ويؤكد الحياري أن هذه المبادرة تعمل بشكل منظم وتطوعي وبحرفية كبيرة، وهناك لجنة مخصصة لدراسة ظروف وأوضاع العائلات المستفيدة، مع رصد التغيرات التي قد تطرأ على مدار العام، ما يضمن تقديم الدعم المناسب لكل عائلة بحسب احتياجاتها الفعلية.
ويذكر أن الفريق مكون من خمسة أفراد ومتطوعين آخرين، يشاركون اليوم في مختلف مراحل العملية، من الطبخ إلى التوزيع. يوميا، يتم توزيع ما بين 12 و146 وجبة عائلية من الطعام، حيث يتعاونون جميعا بشكل منظم في تجهيز الوجبات؛ بعضهم يوزع الأرز، وآخرون يضعون فوقه قطع الدجاج أو اللحم، فيما يتكفل آخرون بتزيين الأطباق باللوز المقلي، تعبئة اللبن، تحضير العصائر، وتعبئة التمر.
ويبين أن العمل يتم بكل حب وإخلاص، والسعي لنيل الأجر من الله تعالى. المتطوعون يسارعون للمشاركة في هذه الأعمال الخيرية، ومن بينهم شباب يستخدمون سياراتهم الخاصة لتوزيع الطعام يوميا. يقومون بنقل الصواني في مركباتهم، وبرفقتهم قوائم العائلات المستفيدة ومعلومات الاتصال أو العناوين الخاصة بهم، لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين بكل يسر وسهولة.
ويشير الحياري إلى أن هنالك عائلات في المنطقة لا تملك ما يكفي من الطعام بالمعنى الحقيقي للكلمة. لذا، تحرص المبادرة على إيصال الطعام إليهم يوميا خلال شهر رمضان وفي أوقات أخرى من العام. كما توجد أسر يتم تأمين الطعام لها أربعة أيام في الأسبوع، بينما يتلقى آخرون المساعدات مرة واحدة أسبوعيا.
ووفق الحياري، فإن هذه المساعدات تحدث تأثيرا إيجابيا كبيرا في حياة العديد من الأفراد الذين يعانون من صعوبات مالية واجتماعية، مبينا أن مبادرات كهذه تجسد قيما إنسانية عميقة مثل التكاتف، العدالة الاجتماعية، والرحمة. وينوه إلى أن تأمين الطعام لمحتاجه لا يخص الفرد المعوز فحسب، بل أمر يمس المجتمع. وبالتالي، يعد دعم هذه الجهود خطوة أساسية نحو تحقيق التوازن الاجتماعي ودعم الاستقرار العام.
يوضح الحياري أن تركيزهم على صويلح لا يعني اقتصار المساعدات على هذه المنطقة فحسب، حيث تمكنوا من توسيع نطاق عملهم ليشمل مناطق أخرى؛ فقد قدموا 200 وجبة عائلية من الطعام لأسر في الأغوار، وعدد مماثل لمحتاجين في السلط، بالإضافة إلى دعم مدارس ترعى جمعيات للأيتام.
ويؤكد الحياري على التطور المستمر لهذا المشروع الخيري التطوعي عاما بعد عام. الآن، لديهم عدد من الأكياس المملوءة بالألعاب التي سيتم توزيعها، بالإضافة إلى ملابس، بعضها جديد والبعض الآخر مستعمل لكن بحالة ممتازة. كما يتم تجهيز مفارش للأسرة، حيث يعمل المتطوعون معا على غسلها، وطيها بعناية، وتخزينها بشكل يضمن الحفاظ عليها في أفضل حال حتى يحين وقت توزيعها.
ويشدد الحياري على أن المبادرة عادة لا تستقبل تبرعات مالية مباشرة. ومع ذلك، هناك أشخاص يرغبون في المشاركة بأي شكل ممكن، حتى لو كان بمبلغ رمزي كخمسة دنانير. يؤكد أنه يمكن قبول هذه المساهمات الصغيرة لأن الهدف هو البحث عن الأجر وتوسيع دائرة المساهمة.
ويوضح أن التكافل والإحساس بالآخرين يولدان مشاعر استثنائية بين الطرفين. العطاء يشعر الإنسان بالرضا الذاتي والفخر، بينما تجد العائلات المستفيدة حينما تعلم أن هناك من يهتم ويفكر بها، يعزز ذلك من روح التكافل وحب الخير والتعاطف.

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