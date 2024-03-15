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القدومي: أطباء الأسنان تلاحق المتعدين على المهنة

3/15/2024 11:27:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان – قال نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي إن القطاع الصحي لا يحتاج إلى إعلام وإعلان بـ"الطريقة السوقية التي نراها حاليا".
وأضاف، "نحن لا نبيع سلعة بل نقدم خدمة علاجية مرتبطة بحياة الإنسان وصحته وسلامته ولا يمكن أن تخضع إلى نفس المقاييس التجارية الموجود في السوق في الإعلام والإعلان بشكل كامل".
وأوضح القدومي في تصريحات لـ"الغد"، أنه إذا سمحت للطبيب والطبيب البشري بالإعلان بهذه الطريقة، فبالتالي ستدخل أطراف أخرى من خلال هذا الإعلان تضر بالعملية الطبية والصحية.
وأشار إلى أن مجلس النقابة ولجان المهنة فيها، تمكنت مؤخرا من الكشف عن 72 منشأة لا تمتلك ترخيصا أو لديها مخالفات في الإعلان والإعلام، جزء منها يعود إلى أطباء الأسنان وجزء منها بالأسماء التي تُعلن لا تعود إلى أطباء الأسنان.
وأضاف القدومي "قمنا قبل نحو 7 أشهر بمخاطبة وزير الصحة بهذه المنشآت، وأرسلنا له الأوراق كاملة عن المخالفات الواقعة ما بين مخالفة نظام الإعلان وما بين عيادات غير مرخصة وما بين وجود أشخاص يعملون فيها ليسوا أطباء أسنان".
وأكد أن النقابة تمكنت من ضبط 5 حالات لمنتحلين صفة أطباء أسنان يعملون في عيدات غير مرخصة وقاموا بفتحها، مبينا أن مجلس النقابة ولجان المهنة توجهوا إلى القضاء من خلال المدعي العام والنائب العام وهناك حالات حكم على بعضهم بثلاثة شهور وحالات تم تغريمها ماليا أيضاً.
واعتبر القدومي أن ملف انتحال صفة الطبيب، أصبح ملفا مؤرقا للقطاع الصحي بشكل كامل.
وقال "منذ فترة تقدمت مواطنة لنقابة أطباء الأسنان بشكوى حول أحد منتحلي صفة طبيب أسنان قام بإجراء معالجات لها في أكثر من عيادة، وبعد التحري تبين أن هذا الشخص جزء من مجموعة تعمل في أكثر من موقع في عمان وليس في موقع واحد ويقوم بخداع المرضى عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وأكد القدومي أن المريض يتجه إليه على أساس أنه طبيب أسنان، فيما أن الحقيقة غير ذلك.
ولفت إلى أنه حينما تم التأكد من أن الأسماء التي قدمتها المشتكية للنقابة ليست أسماء أطباء أسنان مسجلين في سجلات النقابة حسب الأصول، جرى التواصل مع الأجهزة الأمنية، حيث تم تنفيذ كمين وجرى إلقاء القبض على شخصين بعد أن حاولا الفرار ليتم تعقبهما وإلقاء القبض عليهما.
وقال القدومي إن هذا الجانب أيضا لا يهمّ قطاع طب الأسنان لوحده، وإنما القطاع الصحي بشكل كامل وأعتقد أن نقابة الأطباء تعاني من الكثير من الممارسات الشبيهة بذلك.
وقال "نحن نؤمن أن القطاع الصحي يجب أن يخلو من الإعلانات هذا القطاع يحمل مهنة إنسانية وقطاع يقدم خدمات علاجية ولا يبيع سلعة".
وتابع "نحن نطالب وزير الصحة ووزير الداخلية وكل السلطة التنفيذية بأن تعمل على وقف كافة أشكال الإعلانات عبر مواقع التواصل الإجتماعي في أي أمر متحرك يخص العيادات الطبية لأن العيادات الطبية إذا تحولت إلى تجارة وسلعة ومسابقة في الخدمات أعتقد حينها أننا سنفقد هذا القطاع وسندمره".
وقال "نرى أن الخلل يكمن بالإعلان في مجال القطاع الصحي ونؤمن أن القطاع الصحي يجب أن يخلو من الإعلانات الطبية لأن القطاع يحمل مهنة إنسانية وهو يقدم خدمات علاجية ولا يبيع سلعة".
وأكد أن النقابة تدعو وزير الصحة ووزير الداخلية والسلطة التنفيذية إلى أن يتم وقف كافة أشكال الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أي أمر يخص العيادات الطبية لأنها إذا تحولت إلى تجارة وسلعة في الخدمات فإننا "سنفقد القطاع الصحي وسندمره وسنهبط إلى مستويات لم نعتد عليها".
وأوضح القدومي أن القطاع الطبي محمي برسالته وله آدابه وأصول ممارساته، وبالتالي يجب أن تتوقف كل أشكال الإعلان في القطاع الصحي.
وشدد على أنه "تم منذ أيام قليلة إغلاق عيادة بالشمع الأحمر في مادبا لمنتحل صفة طبيب أسنان، بالتعاون مع وزارة الصحة وقسم التراخيص والمهن في الوزارة".
واعتبر القدومي أن قانون نقابة أطباء الأسنان ونقابة الأطباء والمادة السادسة من قانون الصحة العامة تحضر كل أشكال الإعلانات.
وقال إنه تم معالجة 30 مخالفة بتحويل مرتكبيها إلى المدعي العام والنائب العام والمحافظ ولكن ما زال لدينا نحو 40 ملف.
وأكد أن نقابة أطباء الأسنان ونقابة الأطباء ستعقدان اجتماعا مشتركا للخروج بورقة عمل مشتركة فيما يخص الإعلام والإعلان.
وأوضح القدومي أن هناك توجها للخروج بورقة محددة إلى السلطة التنفيذية ووزارة الصحة استناداً إلى قانون النقابة الأطباء وقانون نقابة أطباء الأسنان وقانون الصحة العامة بمنع كل أشكال الإعلان في مجال القطاع الصحي سواء عيادات الطب البشري أو طب الأسنان.

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