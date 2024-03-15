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تربويون: ترخيص المعلمين.. فرز للكفاءات وتطوير المعلم لمواكبة المستجدات

3/15/2024 11:27:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان- فيما نصت إحدى المبادرات والأولويات التي تضمنها البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لقطاع التعليم، خلال العام الحالي، على تحسين آليات التنمية المهنية للعاملين في قطاع التعليم العام من خلال تطبيق نظام ترخيص المعلمين، يرى خبراء تربويون أن "النظام" يعد من أهم الخطوات لتطوير إعداد المعلم وتنميته مهنيا، بما يتناسب مع الاتجاهات المستقبلية المتسارعة.
وبينوا، في أحاديثهم المنفصلة لـ"الغد"، أن النظام سيساعد وزارة التربية والتعليم على اختيار الكفاءات المتميزة في مجال التعليم والعمل على التطوير المستمر للمعلم لمواكبة المستجدات وإكسابهم أفضل الممارسات الحديثة، ودفعهم نحو الإبداع، مما ينعكس على مستوى أداء الطلبة والمجتمع.
وأشاروا إلى أن النظام يهدف إلى ضمان جودة التعليم، وينعكس إيجابا على المعلمين أنفسهم برفع مستوى كفاءتهم المهنية، ويمكنهم من المنافسة في المهنة على المستويين العربي والدولي، لافتين إلى أن النظام سيساعدهم على تحقيق المعايير الدولية في مجال التعليم وتطوير قدراتهم.
واعتبروا أن مأسسة نظام الترخيص المهني للمعلمين والعاملين في قطاع التعليم أو لمن سيلتحق بمهنة التعليم أمر في غاية الأهمية، بحيث تكون رخصة مزاولة مهنة التعليم هي الأساس في السماح لمزاولة هذه المهنة والاستمرار فيها، وهذا لا يتحقق إلا من خلال وضع نظام يعمل على إدارة وتنظيم منح الرخص المهنية.
وفي هذا الصدد، أكدت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية السابقة الدكتورة نجوى القبيلات، أن نظام ترخيص المعلمين يعد خطوة ضرورية ومهمة في تطوير التعليم وتحسين مخرجاته.
وبينت القبيلات، أن النظام يهدف إلى ضمان جودة التعليم، وينعكس إيجابا على المعلمين أنفسهم برفع مستوى كفاءتهم المهنية، ويمكنهم من المنافسة في المهنة على المستويين العربي والدولي، لافتة إلى أن النظام سيساعدهم على تحقيق المعايير الدولية في مجال التعليم وتطوير قدراتهم.
وقالت إن النظام سيساعد وزارة التربية على اختيار الكفاءات المتميزة في مجال التعليم والعمل على التطوير المستمر للمعلمين لمواكبة المستجدات وإكسابهم أفضل الممارسات الحديثة، ودفعهم نحو الإبداع، مما ينعكس على مستوى أداء الطلبة والمجتمع.
وقال مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم سابقا الدكتور محمد أبو غزلة "إن التعليم هو الركيزة الأساسية في التنمية، وهو الأداة الفاعلة التي تحدث الفرق في المجتمعات، والمعلم هو العنصر الأساس الذي يؤثر في نجاح أو فشل العملية، لذا تنادت غالبية الدول لضرورة وضع نظام لترخيص مزاولة مهنة التعليم والذي يتم وضعه من جهات تربوية وأكاديمية علمية متخصصة، ويمنح المعلم بموجبه رخصة السماح بالالتحاق بمهنة التعليم والاستمرار بها".
وبين أبو غزلة، أن نظام ترخيص المعلمين يعد من أهم الخطوات لتطوير إعداد المعلم وتنميته مهنيا، بما يتناسب مع الاتجاهات المستقبلية المتسارعة.
وأوضح أنه نظرا لحاجة الوزارة المستمرة لتطوير النظام التعليمي والعاملين فيه، فقد عملت الوزارة على تدريب المعلمين وتمكينهم للتدريس، وطورت على برامجها، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية المعاصرة والمستقبلية للوصول إلى ترخيص مزاولة مهنة التعليم، حيث عملت على تطوير سياسة للتنمية المهنية، وكانت من أوائل الدول العربية التي وضعت معايير مهنية للمعلمين، لكنها لم تشترط الحصول على رخصة لمزاولة مهنة التدريس.
كما عملت الوزارة، بحسب أبو غزلة، على إقرار نظام للمسار المهني، عرف بنظام رتب المعلمين، بهدف التشجيع على الانتقال من مسار إلى آخر وضمن سلسلة من البرامج التدريبية والمهنية ومن رتبة إلى رتبة في مسار المعلمين ومسار الإداري والقيادي، وتم ربطه بحوافز مادية، كما وأعدت مسودة نظام مزاولة المهن التعليمية الجديد الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والمادتين (45، 5/ح) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994م وتعديلاته، لكنه لم يطبق، ثم بدأت تعقد اختبارات للمعلمين بالتعاون مع الجهات المعنية بالتعيين، إلا أن هذه الجهود جميعها لم تقترن بتحسين الأداء لهم ولطلبتهم وللنظام التعليمي، وهذا ما كشفته الدراسات من فقر وضعف تعليمي، وأيضا ما كشفته الاختبارات المحلية والدولية التي يشارك بها طلبة المدارس.
وبين أبو غزلة، أن الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني، ركزت على ضرورة إعادة هيكلة برامج تدريب المعلمين وتأهيلهم وتمكينهم، كما أوصت باللجنة القطاعية التي قامت بتحليل قطاع التعليم في رؤية التحديث الاقتصادي، 2033، وضمن محور الريادة والإبداع، وأوصت بضرورة تطوير البرامج التربوية المتخصصة، وقدمت مجموعة من المبادرات التي تتعلق بتدريب المعلمين والتطوير المهني، كما دعت إلى إعادة هيكلة برامج التدريب للمعلمين والترخيص قبل وأثناء الخدمة، خاصة في ضوء عدم مناسبة الاستراتيجيات والأساليب التدريسية التي يمارسها المعلمون في التدريس والتي أدت إلى ضعف المخرجات والمواءمة مع سوق العمل. واعتبرت أن إعداد المعلم وتمكينه هو الأساس لأنه المحرك الأساس في التعليم، فمن دون تدريبه وتمكنيه وفق أسس علمية ووجود أنظمة تقيس أداءه باستمرار، ستبقى هذه المشكلات تثقل كاهل النظام التعليمي.
ورأى أبو غزلة، أن اعتماد نظام للترخيص المهني مهم كونه سيعمل على تطوير كفايات المعلم وقدراته بل ومكانته، خصوصا وأن هناك حاجة ماسة ومطلبا حقيقيا لتطوير النظام التعليمي بعناصره كافة، لا سيما أن الاختبارات المهنية والتخصصية التي سيجريها ويكررها على فترات متعاقبة ستعمل على سد النقص في عملية التأهيل والإعداد الجامعي للمعلمين الذين سيلتحقون في مهنة التعليم.
واعتبر أن النظام سيمكن المعلمين ممن هم على رأس عملهم من الكفايات اللازمة للقيام بالتعليم، وهذا بالتالي سيؤدي إلى تحسين جودة التعليم من خلال الممارسات التدريسية للمعلمين الملتحقين.
وبين أن الجامعات ستكون ملزمة لتلبية معايير وشروط وأدوات هذا النظام في برامجها قبل الالتحاق بالتعليم، وستعمل على إعدادهم وفق هذه المتطلبات ليكونوا مؤهلين أكاديميا وتربويا، وبما ينعكس على تطوير عملهم المستقبلي ونموهم المهني، وبالتالي قدرتهم على المنافسة العالمية في ضوء الاتجاهات العالمية المتسارعة في شتى العلوم.
وأشار إلى أن مأسسة نظام الترخيص المهني للمعلمين والعاملين في قطاع التعليم، أو لمن سيلتحق بمهنة التعليم أمر في غاية الأهمية، بحيث تكون رخصة مزاولة مهنة التعليم هي الأساس في السماح لمزاولة هذه المهنة والاستمرار فيها، وهذا لا يتحقق إلا من خلال وضع نظام يعمل على إدارة وتنظيم منح الرخص المهنية بدءا من وضع واعتماد السياسات والأطر والمعايير والشروط لتحديد أنواع التراخيص والشهادات المهنية للمعلمين ومدة صالحيتها، ومتطلبات ومراحل التراخيص المهنية للمعلمين والإجراءات المناسبة لها.
إضافة إلى المعايير المهنية التي يجب أن تشملها البرامج والكفايات التعليمية اللازمة والمعنية بمنح الترخيص المهني والقائمة على المعايير المهنية، وأدواتها الاختبارية في المجالين الأكاديمي التخصصي والتربوي، ومؤشرات تحقيقها، وبناء الشراكات مع المؤسسات التعليمية داخل الدولة وخارجها في عملية إعداد هذا النظام والاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال وضمان تطبيقيه.
ودعا القائمين على نظام التعليم، إلى الاطلاع على أفضل الممارسات في الدول التي لديها أنظمة ترخيص لمزاولة المهنة، فضلا عن الاطلاع على ما أعدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) من أجل وضع إطار عربي مهني لترخيص المعلمين قبل البدء بإعداده.
وشدد على أهمية أن تسند مهمة تنفيذ الاختبارات التي سيتضمنها نظام الترخيص إلى جهات متخصصة وحيادية، وأن يكون دور الوزارة دعما مساندا لضمان الحيادية والنزاهة والشفافية، ويمكن للمركز الوطني للمناهج القيام بذلك انطلاقا من مهام عقد الاختبارات، وعلى الوزارة أيضا العمل بالتوازي على إعداد معايير وأسس الاختيار والتعيين للمعلمين، والتفكير في إيجاد سياسات خاصة بالاستقطاب والتحفيز.
وشاركهم بالرأي الخبير التربوي عايش النوايسة، الذي قال إن الدول شرعت في تطوير التعليم بشكل يتماشى مع تطورات العصر ومتطلباته، لذا ركزت على إعداد الطلبة للحياة من خلال امتلاك أدوات إنتاج المعرفة والابتكار، وربطت ذلك بالمعلم الملهم القادر على إعداد جيل مبدع مبتكر قادر من خلال منهاج نامٍ مرن متطور يدرس في مدرسة عصرية، وهذا يتطلب تبني نظام مهني يرتبط بأداء المعلم يستند إلى التحفيز ويرتبط بمسار وظيفي.
ويهدف نظام ترخيص المعلمين، وفق النوايسة، إلى تأكيد مكانة مهنة التعليم والمعلم في المجتمع وتشجيع الإقبال على مهنة التعليم وضمان عدم تسرب ذوي الكفاءات منها وتحسين أداء المعلم وتشجيعه على اكتساب معارف وخبرات جديدة تؤهله للقيام بواجبه وفقاً لأحكام هذا النظام ومنح المعلم حوافز مادية ومعنوية مبنية على الكفاءة والإنتاجية وتحديد مسارات مهنية وقيادية متخصصة للمهنة التعليمية وتقييم وتصنيف للمعلمين.
وبين أن اعتماد نظام ترخيص المعلمين سيكون له انعكاس كبير على الأداء المهني للمعلمين، بحيث يتم تطبيق الرخصة على جميع من يقدم الممارسة التربوية أو التعليمية التي تعنى بالتعلم والتعليم، وهذا يتطلب أن يكون هناك هيئة تقوم بمنح عملية الترخيص للمعلمين وفق ضوابط محددة.
وأوضح أن دور الوزارة سيكون منصبا على توفير برامج التنمية المهنية وإدارتها والإشراف على تنفيذها وتحديد الأداء الوظيفي الفعلي، ويشمل الأداء الفعلي حسب الفئة، ويتم وضع مؤشرات الأداء استناداً للمعايير المهنية للفئة والمستوى، ويخصص للأداء الفعلي نسبة من الأداء الكلي لكل مستوى والإنجازات المهنية: ويشمل الإنجازات النوعية الخاصة بالمعلم بما يؤدي لتطوير أدائه المهني والتي تنعكس إيجابا على العملية التربوية وتحسن تعلم الطلبة وتحصيلهم على مستوى المدرسة والمديرية والوزارة، كالمشاريع والكتب والأبحاث الإجرائية المنشورة والمشاركة في المنتديات والمؤتمرات.
فضلا عن تطوير منهاج التنمية المهنية وتحديد أسس احتساب الساعات المعتمدة وعددها وما هو إجباري واختياري منها لكل فئة ومستوى من فئات ومستويات الرخصة المهنية، ونشرها للمعنيين بالطرق المناسبة، وتحدد الوزارة أسس اعتماد مزودي الخدمة في القطاع الخاص وأسس اعتماد المدربين والخبرات المختلفة من خارج الوزارة، وتمكن الراغبين في التنمية المهنية من خلال مزودي الخدمة الخارجين وتصدر قوائم المزودين والبرامج المعتمدة وتعلنها للمعنيين.
وتحدد الوزارة سياسة تقييم الأداء وفق أحكام هذا النظام بما يحقق العدالة والتنافسية وفق منظومة النزاهة والشفافية المعمول بها ونوعية التقييم الداخلي والخارجي والأدلة المطلوبة لكل فئة ومستوى من مستويات الرخصة المهنية، إضافة لتحديد أسس احتساب الإنجازات المهنية والنقاط المعتمدة والأدلة المطلوبة لكل منها وآليات توثيق الحقيبة المهنية المطلوبة للرخصة ومكوناتها لكل مستوى ولكل فئة، والأصل أن تمنح رخصة المهن التعليمية لجميع الفئات والمستويات لمدة سبع سنوات كحد أقصى.
وأوضح أنه يشترط لتجديد الرخصة المهنية اجتياز متطلبات التنمية المهنية الإجبارية وألا يقل معدل أدائه المهني في تقارير السنتين الأخيرتين عن 60 %، وفق سياسة التقييم المعتمدة واجتياز اختبار الرخصة المهنية في المستوى والفئة التي يتم التقدم بطلب التجديد فيها بغض النظر عن اجتيازه للاختبار سابقاً.
ونظام الرخصة المهنية يجب أن يقسم المعلمين ضمن الفئات الآتية؛ المعلم المرخص: مهنة التدريس للمرحلتين الأساسية والثانوية حسب تخصصه. والمعلم المختص: مهنة التدريس للمرحلتين الأساسية والثانوية حسب تخصصه. والمعلم الأول: مهنة التدريس للمرحلتين الأساسية والثانوية حسب التخصص. ومهنة التدريب والمعلم الخبير: مهنة التدريس للمرحلتين الأساسية والثانوية، المدرب المعتمد، المقيم المعتمد، معد المناهج والمواد التدريبية، معد الاختبارات الوطنية، بحسب النوايسة.

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