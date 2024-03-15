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هل تطبق المياه توصيات أممية لمواجهة التغير المناخي والجفاف؟

3/15/2024 11:27:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان- وسط تنامي توصيات أممية نحو ضرورة مراجعة المساهمات المحددة وطنيا أو خطة العمل الوطنية المرتبطة في مجال المياه والصرف الصحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن ضمنها الأردن، أكدت وزارة المياه والري سعيها لتطبيق التوصيات، خاصة المتعلقة بالمحافظة على المياه ومواجهة التحديات المناخية والجفاف.
وفيما دعا تقرير صدر مؤخرا عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، وحصلت "الغد" على نسخة منه، لضرورة بذل الجهود لتعزيز ممارسات محور قضية ندرة المياه وتغير المناخ في المناقشات المعنية، وذلك في إطار التنظيمات المؤسسية، أشار مساعد أمين عام وزارة المياه والري الناطق الإعلامي باسم الوزارة عمر سلامة، للتهديدات التي تواجه الأردن كونها من أكثر المناطق تأثرا بتغيرات المناخ.
وقال سلامة، في تصريحات لـ"الغد"، إن الأردن يتصدر قائمة الدول الأكثر استضافة للاجئين، ما أسهم بالضغط على موارد المياه الشحيحة، مضيفا "أن قطاع المياه يتعاون مع جميع الجهات المعنية لبناء خطط وبرامج تحد من ندرة المياه".
وأوضح سلامة أن قطاع المياه الأردني يمضي وفق الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023-2040، وكذلك خطط خفض الفاقد المائي بمعدل 2 %سنويا للوصول إلى 25 %.
وزاد أن "المياه والري" تقوم ببناء خطة فاعلة للاستجابة لتحديات المناخ، مثل التوسع بمشاريع الحصاد المائي وبناء الحفائر الصحراوية، وكذلك تبني سلوكيات على مستوى الأفراد من خلال إقامة آبار تجميعية لمياه الأمطار، خاصة في المناطق ذات الندرة المطرية مع بناء وتنفيذ برامج توعوية لتوفير المياه.
وبين أن الوزارة تقوم بكامل إجراءات بناء وتنفيذ برامج توعوية لتوفير المياه ورفع كفاءة الاستخدام في المنازل والمزارع، مع رفع الوعي حول أهمية التوسع باستخدامات المياه المعالجة وفق أعلى المواصفات في الاستخدامات الزراعية والمقيدة.
وعودة لتفاصيل التقرير الأممي ذاته، أبدى التقرير الذي تمحور حول ندرة المياه وتغير المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن ضمنها الأردن، ملاحظات بعدم مراعاة سياسات المياه أو المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية مع مراعاة ندرة المياه وتغير المناخ، وعدم توفر أنظمة الإنذار المبكر في حالات الجفاف، توازيا وكونها غير فعالة في العديد من الأمراض.
وأكد التقرير، في تقييمه لـ"ندرة المياه وتغير المناخ من خلال تحليل للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أهمية الالتزام بسياسات واستراتيجيات تغير المناخ، وتطوير توجه السياسات واستراتيجيات التغيير من الجوانب كافة، ومراجعات لقابلية التأثر بالتغيرات المناخية أو التقييمات المتعددة، وتمارين التخطيط للتكيف مع التأثير الفعال والصرف الصحي.
وأشار التقرير لأهمية مراجعة المساهمات المحددة وطنياً أو خطة العمل الوطنية المرتبطة في مجال المياه والصرف الصحي، داعيا لضرورة بذل الجهود لتعزيز ممارسات محور قضية ندرة المياه وتغير المناخ في المناقشات المعنية، وذلك في إطار التنظيمات المؤسسية.
كما خلص في محور التخطيط والمراقبة والمراجعة، لضرورة أن تتضمن ندرة المياه والتغير في المناخ، مختلف المناقشات خلال المراسلات التي تشارك في الأعمال التجارية المتعددة في جميع أنحاء العالم.
وأكد ضرورة اتساع نطاق أنظمة الإنذار المبكر لمعالجة ندرة المياه واتفاقيات تغير المناخ، مشيرا للحاجة إلى خدمات الإنذار المبكر، خاصة في حالات الجفاف وكذلك فيما يتعلق بمستويات المياه الجوفية، بالإضافة إلى السطحية وقضايا جودة المياه، بما في ذلك تسرب المياه المالحة.
وذلك إلى جانب توصياته نحو تصميم أساليب للاتصال، تعزز معلومات نظام الإنذار المبكر لممارسي المياه والصرف الصحي.
وكانت خطة سلامة المياه المقاومة للمناخ التي طورتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بالتعاون مع شركة مياه الأردن- مياهنا ومنذ ثلاثة أعوام، أكدت أولوية معالجة التحديات الحالية والمحتملة لأمن المياه، وتوفير إطار للتخطيط الاستباقي، والتكيف لضمان إمدادات المياه المستدامة بمحافظة مادبا.
وقال تقرير أصدرته "اليونيسف"، في وقت سابق، إن خطة سلامة المياه المقاومة للمناخ، اعتمدت نسخة محسنة من إرشادات منظمة الصحة العالمية، واستخدمت نهجا قائما على المخاطر لتحديدها، بخاصة تلك التي تواجه أنظمة إمدادات المياه في مادبا.
وبين التقرير، حينها، أن الخطة، تضمنت برنامجا لتحسين الوضع، مدتها 5 أعوام وتحتوي على حلول مرنة للمناخ وخريطة طريق لتنفيذ أكثر من 20 مشروعا وبرامج داعمة لضمان إمدادات المياه المستدامة مستقبلا.
وتدير شركة "مياهنا" خدمات إمدادات المياه والتوزيع والصرف الصحي في المحافظات الوسطى في الأردن منذ العام 1999، حيث للشراكة مع "يونيسف" أهمية خاصة، لا سيما وأنها أول خطة سلامة المياه من نوعها التي سيتم تنفيذها في الأردن فيما يتعلق بقضية المرونة المناخية.
وأدى تغير المناخ والنمو السكاني السريع لإجهاد موارد المياه في الأردن وأنظمة الإمداد بما يتجاوز حدود التصميم، ما مثل تحديا لطموحات التنمية المستدامة في المملكة.

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