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الأردنيون يهتفون: فلنكسر حرب التجويع على غزة

3/15/2024 11:27:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان- انطلقت من أمام المسجد الحسيني، الجمعة، في وسط العاصمة عمان بعد صلاة الجمعة، مسيرة حاشدة نددت بالعدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، وجرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها الاحتلال.
وطالب المشاركون بالمسيرة التي تأتي في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك، والتي دعا إليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، تحت شعار "فلنكسر حرب التجويع.. جسر بري لشمال غزة، أكثر من 28 شهيدا بسبب الجوع فإلى متى؟"، بوقف العدوان وفك الحصار المطبق عن الشعب الفلسطيني في غزة، وأدانوا محاولات تجويعه لجعله يتنازل عن ثوابتهم ودفعه للهجرة لتصفية القضية.
وجدد المشاركون في المسيرة، دعمهم لصمود أهل غزة والمقاومة والمرابطين في المسجد الأقصى، مطالبين بكسر الحصار عنهما.
ورفع المشاركون شعارات تندد بالعدوان على قطاع غزة وحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال، وراح ضحيتها 28 فلسطينيا بسبب الجوع حتى الآن.
وهتف المشاركون "علا يا بلادي علا الموت ولا المذلة"، "شعبك يا الأردن متحدين لتحريرك فلسطين"، "الأردن أرض الأحرار.. والأردن حرة حرة.. من العقبة حتى الطرة"، "بالروح بالدم نفديك يا أقصى.. بالروح بالدم نفديك يا غزة"، "خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود"، "لا قواعد أميركية على الأرض الأردنية"، "يا أقصانا إحنا جنودك.. إحنا نارك إحنا بارودك"، "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين".
وحمل المشاركون لافتات "لا لميناء بايدن، لا للتهجير.. كلنا مقاومة"، "إسقاط وادي عربة واجب مقدس"، "طوفان الأقصى معركتنا جميعا"، "الشعب الأردني مع المقاومة"، "لا سفارة صهيونية على الأرض الأردنية".
وأكدوا على الواجب العربي في كسر الحصار وإسناد غزة بجسور الإغاثة، خاصة ونحن في بداية شهر رمضان، محذرين من المشاريع التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، خصوصا في ظل محاولات تقليص الدعم المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الاونروا"، حيث نسبت اتهامات باطلة للوكالة بهدف إنهاء عملها.
ولفت المشاركون إلى أن المجتمع الدولي أصم ويكيل بمكيالين ولا يلتفت للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وأنه ينظر إلى العدوان الصهيوني بمباركة وصمت.
واعتبروا أن العدوان الاسرائيلي الهمجي على قطاع غزة لم يكن ليستمر لولا مباركة الولايات المتحدة ورئيسها جو بايدن، الذي أعلن دعمه الواضح والصريح للجرائم التي ترتكب ضد قطاع غزة.
وطالب المشاركون، الحكومة، بالتوقف الفوري عن أشكال العلاقات كافة مع الاحتلال، بما في ذلك إلغاء معاهدة وداي عربة، وإلغاء اتفاقيات الغاز والماء، كما طالبوا بضرورة اتخاذ قرارات حازمة، إزاء ما يجري من جرائم وحشية تجاه الأبرياء والمدنيين في قطاع غزة، مشددين على ضرورة أن تتخذ دول العالم مواقف صلبة وقوية حيال هذه الجرائم التي تعدت كل الحدود.
وجددوا تضامنهم مع قطاع غزة، في ظل سياسة الاحتلال الممنهجة في تهجير الفلسطينيين والإبادة الجماعية، رافعين الأعلام واليافطات المنددة بالعدوان.
وأكدوا أهمية التحرك الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية، لإيقاف المجازر والهجمات الإجرامية وحرب الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال في غزة.

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