غوتيريش يدعو للوقوف في وجه التعصب بجميع أشكاله



وقال غوتيريش في رسالته بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا، إن هناك موجة متصاعدة من الكراهية ضد المسلمين في كثير من أنحاء العالم، مبينا أن التمييز المؤسسي وأشكالا أخرى من العوائق تنتهك حقوق الإنسان والكرامة الواجبة للمسلمين.



وأضاف غوتيريش: "يجب على القادة أن يدينوا الخطاب التحريضي المؤجج للنعرات وأن يحموا الحرية الدينية، ويجب على المنصات الرقمية أن تطبّق ضوابط على المحتوى الذي يحضّ على الكراهية، وأن تحمي المستخدمين من المضايقات، ويجب على الجميع أن يتّحدوا لمكافحة التعصب والتنميط والتحيّز".



ودعا الأمين العام إلى الالتزام بتشجيع الاحترام المتبادل والتفاهم، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وإقامة مجتمعات شاملة لجميع الناس يعمّها السلام والعدل. --(بترا)