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إلى أين يتجه التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل؟

3/15/2024 11:27:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بيروت- سجلت الأيام الماضية تطورات كبيرة في "حرب الاستنزاف" بين حزب الله والاحتلال التي وسعت مساحة الاشتباك نحو العمق اللبناني، عبر شن غارات جوية على قرى بعلبك في البقاع التي تبعد نحو 100 كيلومتر عن الجنوب.
كما كثفت الطلعات الجوية للمسيرات بسماء لبنان، واستهداف الأحياء والمباني السكنية بذريعة ضرب أهداف لحزب الله، مما رفع حصيلة القتلى المدنيين إلى نحو 55 مدنيا منذ بداية الحرب، وأكثر من 820 جريحا.
وبينما بلغ عدد قتلى الحزب في ساحة المعركة، منذ الثامن من تشرين الأول(اكتوبر) الماضي، قرابة 240، يواصل تصعيد ضرباته بالعمق والمدى كما ونوعا، إذ أطلق 100 صاروخ باتجاه الجليل والجولان، الثلاثاء الماضي، بعد الضربات الصهيونية في البقاع وبعلبك.
كما يواصل استهداف مقار الدفاع الجوي والثكنات الصهيونية والأنظمة التجسسية وتجمعات جنود الاحتلال ومواقع انتشارهم.
ويرى مراقبون أن مساعي واشنطن، التي قادها أخيرا موفدها الخاص آموس هوكشتاين، لفصل جبهتي لبنان وغزة باءت بالفشل حتى الآن.
ويُرجعون ذلك إلى أن حكومة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو تصر على مواصلة القتال مع حزب الله إلى حين إبعاده من جنوب نهر الليطاني وضمان استقرار دائم لسكان المستوطنات الشمالية، وإلى إصرار الحزب على ربط مصير الجبهتين، وهو ما أكده أمينه العام حسن نصر الله، في خطابه الأخير، بالقول: "جبهة المساندة ستبقى في موقع المساندة أيا يكن الوقت".
ميدانيا، تجددت المخاوف من تنشيط الاحتلال "حرب الاغتيالات" بلبنان ضد الحزب والتنظيمات الفلسطينية، بعدما استهدفت مُسيرة صهيونية الأربعاء الماضي، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هادي مصطفى في مدينة صور، المنحدر من مخيم الرشيدية.
وقبل نحو شهر، أخفق الاحتلال في محاولة اغتيال قيادي في الحركة في منطقة جدرا اللبنانية، التي تبعد نحو 60 كيلومترا عن الحدود.
سياسيا، يتخبط موقف لبنان الرسمي في تعامله مع اشتعال الجبهة الحدودية، وسط مخاوف شعبية من الانزلاق إلى حرب واسعة وتكرار سيناريو عدوان تموز(يوليو) 2006.
لكن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب يستبعد ذلك، مرجحا -في آخر تصريحاته- أن تطول "حرب الاستنزاف التي يشنه الاحتلال عبر مُسيراتها على لبنان". وهو ما دفع محللين إلى ترجيح ذهاب لبنان نحو النموذج السوري، حيث يواصل الاحتلال -منذ سنوات- توجيه الضربات العسكرية والإستراتيجية في سورية ويستبيح سماءها.
في قراءة للتطورات الميدانية بين حزب الله والاحتلال، يرى الخبير وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية علي فضل الله أن توسيع مدى الضربات الصهيونية نحو العمق اللبناني هو نتيجة تلقيها ضربات موجعة في الجليل والجولان، تدفعها للتكتم على خسائرها الهائلة، "خصوصا أن حزب الله يعتمد سياسة ضرب الأهداف النوعية، عسكريا وإستراتيجيا".
ويدعو، إلى عدم إغفال حقيقة الواقع الأول من نوعه بتاريخ الاحتلال، إذ أجبرت ضربات الحزب أكثر من 100 ألف مستوطن على النزوح من الشمال وفرض منطقة أمنية عازلة -باعتراف الصهاينة- باتت تتجاوز 5 كيلومترات.
ويجد فضل الله أن أغلب الأسلحة المستخدمة من قبل حزب الله في المعركة الحالية مماثلة لتلك التي استخدمها في حرب تموز(يوليو) 2006. وهذا الأمر، يستفز الاحتلال برأيه التي تستنزف قدراتها العسكرية مقابل "برودة" الحزب في الكشف عن كامل قدراته، بعد نحو 18 عاما عمل فيها على تطوير ترسانته العسكرية ومنظومة الصواريخ والدفاع الجوي لديه.
ويقول الأكاديمي: "نحن أمام معركة غريبة في شكلها بين حزب الله والاحتلال، فلا هي دفاع ولا هي هجوم، بل ضربات عسكرية نوعية واستنزاف واستفزاز مستمران".
وما يقلق الاحتلال برأي الخبير ذاته، خصوصا بعد إسقاط حزب الله مُسيرة صهيونية شديدة التطور من نوع "هرمز 450" يوم 26 شباط(فبراير) الماضي، هو منظومة الدفاع الجوي للحزب "القادرة على كسر تفوق الاحتلال جويا، إذا ما تهورت لشن حرب أكثر اتساعا على لبنان".
ويرى فضل الله أن ضرب الاحتلال بعلبك شكّل كسرا للمدى الجغرافي، وليس لقواعد الاشتباك العسكرية، خصوصا أن سقوط المدنيين في لبنان يأتي غالبا بإطار توجيهها ضربات عسكرية تزعم أنها تستهدف أهدافا لحزب الله.
ورغم التباينات التي تظهر على الإعلام بين حكومة نتنياهو وفريق الرئيس الأميركي جو بايدن حول إدارة الحرب في غزة والجبهات المساندة، فإن إسرائيل -حسب فضل الله- ما زالت غير قادرة على شن عدوان واسع على لبنان خوفا من تداعياته عليها.
ويضيف: "على مدار أكثر من 5 أشهر، هدد نتنياهو ووزراء حكومته لبنان أكثر من 100 مرة، في حين لم يكن يتخيل أحد أن يكون هناك أكثر من 500 منزل مدمر في المستوطنات الشمالية، ناهيك عن الخسائر العسكرية الهائلة والجنود القتلى والجرحى الذين تتحفظ عليهم".
من جانبه، يرى الخبير العسكري خالد حمادة أن الاحتلال أدخلت لبنان في قلب الحرب، "لأنها تفوقت على حزب الله باستهداف العمق اللبناني، إضافة إلى تنفيذ عمليات الاغتيال من قيادي حماس صالح العاروري ورفاقه في الضاحية الجنوبية، إلى قيادي الحزب وسام طويل، وآخرين".
ويقول إن الاحتلال كرس اختراقها للمنظومة الأمنية في لبنان ولحزب الله الذي يستنفر عسكريا ويدفع فاتورة باهظة بالقتلى العسكريين، وتحويل القرى الحدودية إلى ساحة حرب، دفعت عشرات آلاف الجنوبيين إلى النزوح أيضا.
ويعتبر حمادة أن المسألة في جنوب لبنان لم تعد عسكرية فحسب، بل مرتبطة برؤية أميركية جديدة، تقوم على مساندة الاحتلال في غزة كما لبنان، بغض النظر عن الخلافات العلنية، للذهاب نحو حلول دائمة بدل المؤقتة.
وقبل عملية "طوفان الأقصى"، كانت واشنطن -برأي الخبير العسكري نفسه- تريد التموضع بتحالفاتها في المنطقة وتعزيز مبادرات السلام مع الاحتلال، فاصطدمت بواقع أمني متفجر عنوانه القضية الفلسطينية.-(وكالات)

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