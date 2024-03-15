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الاحتلال يصادق على خطط لاجتياح رفح وسيجلي السكان

3/15/2024 11:27:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة - قال ديوان رئاسة الوزراء الصهيوني أمس إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صدق على خطط لشن عملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك على الرغم من التحذيرات الدولية من أن يؤدي اجتياح المدينة المكتظة بالنازحين إلى مذبحة كبيرة.
وجاء الإعلان عن التصديق على الخطط بعد يوم من إعلان نتنياهو أنه لن يرضخ للضغوط الدولية لثنيه عن القيام بعملية عسكرية في رفح.
وقال رئيس الوزراء الصهيوني إن الهدف من الهجوم على رفح القضاء على كتائب حركة حماس المتبقية.
وكانت وسائل إعلام عبري قالت إن الجيش الصهيوني ليس جاهزا لبدء عملية عسكرية في رفح، حتى وإن أقرت القيادة السياسية خططا لذلك.
وفي نيويورك، وصف ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، موافقة نتنياهو على خطط لاجتياح رفح بالأمر المقلق جدا.
وفي واشنطن، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن بلاده لم تتسلم بعد أي خطة صهيونية قابلة للتنفيذ بشأن حماية المدنيين في جنوبي قطاع غزة.
وفي الأيام القليلة الماضية، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن ومسؤولون في إدارته أن واشنطن لن تدعم عملية عسكرية للاحتلال في رفح "ما لم تكن هناك خطة لأمن المدنيين" هناك.
من جهته، حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس من عواقب الاجتياح المحتمل لرفح.
وتضم رفح نحو 1.5 مليون شخص، أغلبهم من النازحين الذين فروا من شمال ووسط القطاع.
وكانت رفح تعرضت على مدى الأسابيع الماضية لغارات أوقعت أعدادا كبيرة من الشهداء، واستهدف القصف قبل يومين أكبر مستودع تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في المدينة.-(وكالات)

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