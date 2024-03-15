الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي: هناك أدلة على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة



جاء ذلك في تصريحات لقناة "PBS" الأميركية، اليوم الجمعة، ردا على سؤال عن تصريحاته بمجلس الأمن الدولي التي قال فيها إن المجاعة في غزة "تستخدم سلاح حرب".



وأشار بوريل إلى وجود مجاعة بالفعل في غزة، "فمئات الآلاف من الناس يموتون وهم يتضورون جوعا، وبينهم العديد من الأطفال الذين يموتون بسبب سوء التغذية".



وقال إن إسرائيل تسيطر على الحدود ولا تسمح بدخول المساعدات، "أنتم تمنعون وصول المساعدات والناس يتضورون جوعا، أليست هذه علاقة منطقية بين السبب والنتيجة؟".



وشدد على أن عدم كفاية تدفق المساعدات إلى غزة لا يرجع إلى نقص قدرات الأمم المتحدة، كما تدعي إسرائيل، بل بسبب القيود التي تفرضها الأخيرة على المعابر الحدودية.



ولفت بوريل إلى وجود أدلة كثيرة على منع عمليات التفتيش الحدودية دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.



وتابع المسؤول الأوروبي: "لا أعتقد أنه يمكنك القول إن إسرائيل فعلت كل ما بوسعها لإيصال المساعدات إلى غزة".



وذكر أن هناك تغيرا في الرأي العام الأميركي والعالمي، بشأن الهجمات الإسرائيلية على غزة.



وأردف: "المزيد من الناس أصبحوا يشعرون بالقلق إزاء ما يمكن أن أسميه بالتأكيد مجزرة".



وأضاف: "إحدى أولوياتنا هي السعي إلى حل الدولتين ومنح الفلسطينيين الحق في امتلاك أرضهم وحكومتهم". --(بترا)