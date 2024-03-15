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يجب عدم الانجرار إلى حرب لبنان الثالثة

3/15/2024 11:27:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
إيهود أولمرت
15/3/2024
في 12 تموز 2016، قدت حكومة إسرائيل إلى اتخاذ قرار بشأن رد عسكري شامل في أعقاب هجوم حزب الله على دورية للجيش الإسرائيلي على خط الحدود مع لبنان قرب موشاف زرعيت. في بداية هجوم حزب الله، قتل 10 جنود كانوا في سيارتين مدرعتين. في الوقت نفسه، تم إطلاق الصواريخ على شمال البلاد، من الشرق والغرب. الحكومة الإسرائيلية أجرت نقاشا طويلا، وقررت أن مهاجمة حزب الله تقتضي ردا شاملا، الذي سيعيد من جديد تحديد قواعد اللعب على الحدود الشمالية، وينهي الهجمات التي لا تنقطع لحزب الله، التي شوشت لفترة طويلة على روتين الحياة في المنطقة. في 14 آب، بعد شهر أو أكثر بقليل على اندلاع الحرب، دخل إلى حيز التنفيذ وقف إطلاق النار في أعقاب قرار مجلس الأمن 1701.
حرب لبنان الثانية، كما تقرر تسميتها، أثارت في حينه نقاشا شديدا في إسرائيل. كثيرون جدا، ومن شبه المؤكد أغلبية الجمهور الإسرائيلي، كانوا على قناعة في حينه بأن الحرب كانت فاشلة وأضرت بشكل كبير بالردع العسكري. خبراء في الاستراتيجية العسكرية ومحللون سياسيون وجنرالات متقاعدون وخصوم سياسيون لي وللحكومة، وجهوا انتقادا شديدا لمواصلة الحرب، غياب صورة انتصار واضحة في نهايتها، العملية البرية في الساعات الـ48 الأخيرة التي حسب المحللين كانت زائدة، وللإخفاقات في عمل القوات البرية.
رئيس الأركان السابق، موشيه بوغي يعلون، أضاف وقال "إن دخول ثلاث فرق للجيش الإسرائيلي إلى داخل لبنان في نهاية المعركة بالضبط كان مناورة إعلامية فاسدة من أجل تحقيق صورة انتصار". عمليا، منذ توقف إطلاق النار في لبنان في 14 آب 2006، وفي أعقاب قرار مجلس الأمن 1701، فإن 15 جنديا في الجيش اللبناني قاموا باحتلال منطقة الحدود مع إسرائيل، وأضيف إليهم 12 ألف جندي من قوات الأمم المتحدة (اليونفيل)، الذين شملوا الكثير من المقاتلين من دول أوروبية. حزب الله قام بإخلاء جنوب لبنان وانسحب إلى ما وراء نهر الليطاني، على بعد عشرات الكيلومترات عن الحدود مع إسرائيل. منذ تلك الفترة، خلال 17 سنة، كانت حدود إسرائيل الشمالية هي المنطقة الأكثر هدوءا والأكثر حماية والأكثر ردعا مقارنة مع كل مناطق التماس في إسرائيل مع سكان معادين، في شمال شرق سورية، في شرقي المناطق المحتلة من قبل إسرائيل، وبالطبع في قطاع غزة.
محاولة حزب الله خرق القرار 1701 بواسطة نقل السلاح إلى لبنان استقبلت بالرد الحازم. إرساليات السلاح التي جاءت من إيران، تركيا وسورية، تمت مهاجمتها وتدميرها من قبل إسرائيل. عمليا، خلافا للانطباع المشوه الذي يحاول من يؤيدون الحرب الآن خلقه، انسحب حزب الله إلى خط الليطاني واختفى من منطقة الحدود الجنوبية لبضع سنوات.
حرب لبنان الثانية تظهر الآن كإنجاز استراتيجي، رغم أن عددا غير قليل ممن انتقدوها ما يزالون يستمرون في التحدث عن فشلها. سكان الشمال الذين تواجدوا لسنوات كثيرة على خط النار، وبعد ذلك تم تخليصهم من رعب التهديد الفوري لحزب الله وحصلوا خلال سنوات كثيرة على الهدوء والأمن والردع بالتأكيد يشتاقون إلى الأيام الهادئة التي أصبحت فيها منطقة الشمال مزدهرة.
كريات شمونة الفارغة والتي تم إخلاء سكانها في هذه الفترة تشتاق إلى تلك السنوات، التي فيها الملاجئ في المدينة التي ضربها العنف، لم تكن قيد الاستخدام. الشبيبة أبناء الـ17 الآن، الذين ولدوا وترعرعوا في كريات شمونة وفي منطقة الشمال، لم يناموا ليلة واحدة في الملاجئ، التي كانت في السابق مكان لجوء لكثيرين من أبناء المنطقة بسبب الصواريخ التي أطلقت نحوهم في فترات متقاربة.
في هذه الأثناء، جميع سكان الشمال تم إخلاؤهم من قبل الحكومة. عشرات آلاف السكان المخلين اضطروا إلى الانتقال إلى مناطق بعيدة عن الحدود، والمنطقة الأمنية لم تعد جزءا من تاريخ لبنان، بل أصبحت موجودة في المناطق السكنية والحية في دولة إسرائيل.
الآن، نحن نقف أمام قرار له أهمية استراتيجية: هل سننجر إلى مواجهة شاملة مع حزب الله أو سنبحث عن حل بواسطة التفاوض، بهدف التوصل إلى اتفاق يمنع الاحتكاك العسكري العنيف الذي أخذ ينتشر على الحدود الشمالية، وإعادة الهدوء إلى المنطقة التي ساد فيها أكثر من 17 سنة.
في العام 2006، قدت دولة إسرائيل إلى حرب لبنان الثانية. الآن في العام 2024، أوصي بعدم الانجرار إلى مواجهة عسكرية شاملة، التي يمكن تجنبها.
إعلانات الحرب لحسن نصر الله من حصنه الذي يعيش فيه منذ 17 سنة، لا يمكن أن تخفي حذره النسبي. من الواضح لحسن نصر الله أننا نحن أيضا نلاحظ خوفه من المواجهة الشاملة، حرب "الجميع ضد الجميع" التي ستندلع إذا لم تتوقف تحديات حزب الله التي لا تتوقف.
بالتالي، ما الذي يمكن ويجب فعله؟
أولا، أنا أوصي زعماء الدولة، رئيس الحكومة ووزير الدفاع والقيادة العليا، بإنهاء فصل التهديدات العنيفة لحزب الله. فهذه التهديدات لا تبث الثقة بالنفس، وهي لا يتوقع أن تعيد أي شخص من المخلين إلى بيته.
هناك احتمالية معقولة أن هذه التهديدات والتحذيرات والظهور المتكرر للمتحدثين بلسان الحكومة في وسائل الإعلام مع التصريحات القاطعة، فقط ستشجع حزب الله على الاستمرار في إطلاق الصواريخ على أهداف كثيرة في منطقة الشمال، وإطلاق النار المتبادل، هذا يمكن أن يجرنا إلى معركة شاملة، يمكن تجنبها.
خلافا لحماس، فإن حزب الله الذي هو أيضا منظمة متعصبة يعمل تحت غطاء دولة لبنان، وهو ملزم بأن يأخذ في الحسبان خطر أن توسيع جبهة القتال يمكن أن يتسبب بخراب مناطق عيش عدد كبير من السكان المدنيين الذين يندمج في داخلهم الحزب وهو بحاجة إلى دعمهم. ليس بالصدفة أن هيئات التقدير العسكرية لدينا تعتبر نشاطات حزب الله حتى الآن عدم الرغبة في استخدام صواريخ بعيدة المدى. عندما سينطلق الصاروخ الأول من وراء إلى ما بعد المنطقة الشمالية، نحو مركز البلاد، ويتم فتح حرب متوحشة، فهي ستلحق ضررا كبيرا بمناطق في إسرائيل كانت حتى الآن خارج مرمى النار. لكن بالتأكيد أيضا ستؤدي إلى دمار كل البنى التحتية الاستراتيجية في لبنان. وستؤدي إلى تدمير حي الضاحية الذي تم تدميره في حرب لبنان الثانية، وستؤدي إلى هرب مئات آلاف سكان منطقة جنوب لبنان إلى داخل الدولة، وستحدث فوضى تؤدي إلى انهيارها.
حزب الله له مصلحة في تجنب توسيع جبهة القتال، أيضا لنا.
الطريقة لتحقيق ذلك بعد وقف تبادل التهديدات العنيفة بين الطرفين، هي إعادة، إلى جدول الأعمال، الحوار بيننا وبين لبنان حول حل الخلاف على الحدود بين الدولتين.
رغم الخطاب الفارغ لحسن نصر الله، يمكن بالتأكيد رؤية في قرار مجلس الأمن 1701 الأرضية المريحة للتوصل إلى تسوية مع لبنان تعيد الوضع الذي كان سائدا على الحدود الشمالية لسنين بعد انتهاء القتال في 2006.
أيضا توجد لإسرائيل مصلحة في تنفيذ القرار 1701. بعد حرب لبنان الثانية، انشغل بنيامين نتنياهو في التحريض غير المنقطع ضد حكومتي، وكأن هذا القرار كان وصفة للخضوع، لكنه كان يعرف بشكل جيد في حينه بأن رجال حزب الله قد انسحبوا حقا إلى ما وراء نهر الليطاني، الذي يبعد عن الحدود مع إسرائيل. فقط ضعف الحكومات برئاسته مهد الطريق أمام عودة قتلة حزب الله نحو الحدود، وأدى في النهاية إلى إخلاء معظم سكان الشمال من بيوتهم بمبادرة من الحكومة.
يجب التذكر بأن المنطقة الأمنية في جنوب لبنان ليست جزءا من أرض الوطن التاريخية لشعب إسرائيل، التي حكومة نتنياهو تعهدت بالحفاظ عليها تحت حكمها إلى الأبد. هذه هي بالضبط "الورقة" التي يمكن استخدامها لتجنب الانجرار إلى حرب أخرى، التي سيكون ثمنها مؤلما جدا أيضا بالنسبة لإسرائيل، التي لا جدوى منها ولا هدف لها ولا حاجة إليها.

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