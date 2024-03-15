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القسام تعلن استهداف ناقلة جند شمال خان يونس

3/15/2024 11:27:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند للاحتلال الإسرائيلي بعبوة شواظ ومحيطها بقذيفة "تي بي جي" في مدينة حمد شمال خان يونس.-(وكالات)

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