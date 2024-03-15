القسام تعلن استهداف ناقلة جند شمال خان يونس
التاريخ
3/15/2024 11:27:00 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند للاحتلال الإسرائيلي بعبوة شواظ ومحيطها بقذيفة "تي بي جي" في مدينة حمد شمال خان يونس.-(وكالات)
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