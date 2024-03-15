Saturday, 16 March 2024 08:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بلينكن: يجب أن نرى خطة واضحة للعملية العسكرية في رفح

3/15/2024 11:27:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه "يجب أن نرى خطة واضحة وقابلة للتنفيذ بشأن العملية العسكرية في رفح، لا مجرد إبعاد المدنيين من طريق الأذى".


وأوضح بلينكن أن ما أسماها "خطة رفح" يجب أن تشمل الاعتناء بالمدنيين في المأوى والطعام والدواء والملابس بعد إخراجهم، قائلا "ولم نر هذا بعد".-(وكالات)

MENAFN15032024000072011014ID1107984298

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث