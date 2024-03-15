بلينكن: يجب أن نرى خطة واضحة للعملية العسكرية في رفح

بلينكن: يجب أن نرى خطة واضحة للعملية العسكرية في رفح
التاريخ
3/15/2024 11:27:00 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه "يجب أن نرى خطة واضحة وقابلة للتنفيذ بشأن العملية العسكرية في رفح، لا مجرد إبعاد المدنيين من طريق الأذى".
وأوضح بلينكن أن ما أسماها "خطة رفح" يجب أن تشمل الاعتناء بالمدنيين في المأوى والطعام والدواء والملابس بعد إخراجهم، قائلا "ولم نر هذا بعد".-(وكالات)
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