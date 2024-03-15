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البيت الأبيض: لا ندعم عملية عسكرية واسعة برفح

3/15/2024 11:27:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال البيت الأبيض إنه لا يمكن دعم عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح "بطريقة لا تضمن أمن أكثر من مليون شخص هناك"، مشيرا إلى أن أي عملية عسكرية هناك دون مراعاة سلامة المدنيين "ستكون كارثية، وسنواصل الحديث مع إسرائيل بشأن ذلك".


وأضاف البيت الأبيض أن "مقترح حركة حماس يقع بالتأكيد ضمن إطار الصفقة التي عملنا عليها خلال الأشهر الماضية"، مؤكدا أن وشنطن تشارك عن كثب في المفاوضات بالدوحة، "ونعتقد أنه يمكننا أن نحرز تقدما"، وأن هناك جولة مفاوضات جديدة بشأن غزة في قطر "تشارك فيها الأطراف الأخرى".-(وكالات)

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