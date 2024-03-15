البيت الأبيض: لا ندعم عملية عسكرية واسعة برفح



وأضاف البيت الأبيض أن "مقترح حركة حماس يقع بالتأكيد ضمن إطار الصفقة التي عملنا عليها خلال الأشهر الماضية"، مؤكدا أن وشنطن تشارك عن كثب في المفاوضات بالدوحة، "ونعتقد أنه يمكننا أن نحرز تقدما"، وأن هناك جولة مفاوضات جديدة بشأن غزة في قطر "تشارك فيها الأطراف الأخرى".-(وكالات)

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