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غارات إسرائيلية على بلدات لبنانية جنوبية

3/15/2024 11:27:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) واصل طيران الاحتلال الإسرائيلي، منذ الصباح، حتى المساء، استهداف المناطق والبلدات اللبنانية الجنوبية بالغارات والقصف المدفعي.
وأفاد مصدر أمني لبناني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت: "إن الطيران الإسرائيلي نفذ مساء غارات جوية على بلدتي راميا وحولا، مدمّرا عددا من المنازل من دون وقوع إصابات".
وكان الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ عصرًا، سلسلة غارات استهدفت بلدات عيتا الشعب وأطراف اللبونة وراس الناقورة وعلما الشعب.
كما استهدف الجيش الإسرائيلي بالقصف المدفعي، وادي حامول، فيما حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولا حتى نهر الليطاني.

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