غارات إسرائيلية على بلدات لبنانية جنوبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) واصل طيران الاحتلال الإسرائيلي، منذ الصباح، حتى المساء، استهداف المناطق والبلدات اللبنانية الجنوبية بالغارات والقصف المدفعي.
وأفاد مصدر أمني لبناني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت: "إن الطيران الإسرائيلي نفذ مساء غارات جوية على بلدتي راميا وحولا، مدمّرا عددا من المنازل من دون وقوع إصابات".
وكان الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ عصرًا، سلسلة غارات استهدفت بلدات عيتا الشعب وأطراف اللبونة وراس الناقورة وعلما الشعب.
كما استهدف الجيش الإسرائيلي بالقصف المدفعي، وادي حامول، فيما حلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولا حتى نهر الليطاني.
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