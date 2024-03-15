90 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

90 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
التاريخ
3/15/2024 11:27:00 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أدى 90 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح، مساء الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن 90 ألف مصل أدوا الصلاة داخل المسجد الأقصى وفي قبة الصخرة وباحات المسجد، رغم إجراءات الاحتلال المشددة، ونصبها بوابات حديدة على عدة أبواب من أبواب المسجد المبارك.-(وفا)
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