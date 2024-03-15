Saturday, 16 March 2024 08:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هل تفنى البشرية أم تصل إلى الما - فوق - إنسانية؟

3/15/2024 11:26:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قسم التحقيقات - (إندبندنت عربية) 20/1/2024

سؤال الفيلسوف السويدي نيكولاس بوستروم Niklas Boström يفتح مجالاً واسعاً للنقاش حول العقل الاصطناعي والدماغ البشري، وهل يمكن أن يكون العلم وحده طريقاً لتغيير حياة الإنسان في القرون المقبلة؟
* * *
"تعيش البشرية أخطاراً وجودية تشكلها أحداث من شأنها أن تقضي على الحياة الذكية التي نشأت على الأرض، أو تقلل من إمكاناتها بشكل جذري".
تبدو هذه العبارة مثيرة للهلع وليس للقلق فقط، وهي واحدة من بنات أفكار هذا الفيلسوف السويدي المعروف بقراءاته وكتاباته المعمقة، لا سيما حول العلاقة بين الإنسان والآلات الذكية الاصطناعية لبقية هذا القرن.
لم يعد سراً أن الذكاء الاصطناعي التقليدي، وتالياً الذكاء الاصطناعي الفائق (السوبر)، أصبح أحد المخاوف الوجودية التي تقلق العلماء والدارسين، والفلاسفة والمفكرين، وجميع الذين يتعاطون مع الأفكار "الما بعد مستقبلية"، وجميعهم يجزم بأن من الوارد جدا أن ينقلب هذا الوارد الجديد على البشر، على الرغم مما يقدمه لهم من تسهيلات حياتية، على البشرية في لحظة زمنية بعينها، ليحيل انتصاراتها إلى انكسارات، ونعيمها إلى جحيم. هذا هو ما توقعه هذا الفيلسوف السويدي الأصل، واتفق معه في توقعاته أكثر من 11 ألف شخص في العام 2015. وقد دعا ذلك إلى زيادة الوعي العام حول العالم والخاص بشأن هذا التهديد الذي ما يزال تقدير خطره أقل من اللازم. ويقدر العلماء المتخصصون احتمال تسبب الذكاء الاصطناعي في انقراض البشرية قبل نهاية هذا العقد بنحو 10 في المائة من احتماله خلال بقية القرن.
من هو نيكولاس بوستروم صاحب هذه الرؤية، ولماذا يعد الرجل من ألمع العقول العالمية التي يعلو صوتها منذراً ومحذراً البشرية من الهول الأعظم الآتي من بعيد، وكأن قصة فرانكشتاين تتجسد من جديد؟
نيكولاس بوستروم..
الفيلسوف الشاب
درج العرف على أن يكون الفيلسوف رجلاً متقدماً في العمر، عظيم الخبرة. أما أن يصبح المرء فيلسوفاً وهو في الأربعينات من العمر -وربما قبل ذلك- فينم عن عقلية غير اعتيادية وتقدمية هائلة، قادرة على مساءلة الأيقونات والمسلمات حيناً، ومشاغبتها أحياناً أخرى.
ولد نيكولاس بوستروم في مدينة هلسينبورغ بالسويد في العاشر من آذار (مارس) 1973، وتلقى فيها تعليمه الثانوي وحصل على درجة البكالوريوس في الفلسفة والرياضيات والذكاء الاصطناعي من جامعة غوتنبورغ. كما حصل على شهادة الماجستير في الفلسفة والفيزياء من جامعة ستوكهولم؛ كبرى جامعات البلاد.
بعد ذلك اتجه إلى دراسة الماجستير في "علم الأعصاب الاحتباسي" في كينغز كوليج في لندن، ثم حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة من كلية لندن للاقتصاد. وأشرف على رسالته العلمية البروفيسور كولن هاوسون. وشغل بعد ذلك منصباً تدريبياً في جامعة ييل الأميركية بين العامين 2000 و2002.
اهتم بوستروم مبكراً بالمبدأ الأنتروبي. ومن المعروف أن تفكيك هذا المبدأ هو أمر معقد جداً، غير أنه استطاع بكلمات بسيطة تحديد معيار لقياس العشوائية أو النظام في الكون من حولنا باستخدام مقاييس محددة للمادة.
كان هذا المبدأ مدخلاً لبوستروم ليقوم بدراسة الأخطار التي تتعرض لها الحضارة والبشر فوق كوكب الأرض، في تساوق مع اهتماماته بالمبدأ الإنساني وأخلاقيات التعزيز وأخطار الذكاء الخارق.
أسس بوستروم برنامج "أكسفورد مارتن"، لمعرفة مقدار تأثير التكنولوجيا المعاصرة على حياة الإنسان في المستقبل. وهو يشغل حالياً منصب المدير والمؤسس لـ"معهد مستقبل الإنسانية" في جامعة أكسفورد.
تم إدراج بوستروم بين العامين 2009 و2015 ضمن قائمة أفضل 100 مفكر على مستوى العالم في مجلة "فورين بوليسي" الأميركية الشهيرة.
* * *
في كتاباته، يضعنا بوستروم أمام فكرة أن ما يعجز الكثيرون عن إدراكه اليوم هو أن التقنية لن تكتفي بتغيير محيطنا أو الأثير من تصرفاتنا فحسب -كما يشهد على ذلك عصر الهواتف الذكية الذي صاحبته ظواهر "التشيؤ" والانعزال عن المجتمع من جهة، والانجراف وراء أهواء وموضات جديدة من جهة أخرى- بل سيحين الوقت عاجلاً أم آجلاً لأن تتصرف التقنية بنا جسداً وعقلاً، مما يفتح الباب أمام تغيرات ونتائج لا تخطر على بال كثيرين.
تقف كتب بوستروم بين أهم الكتابات في علم مستقبليات الذكاء الاصطناعي، ومنها كتاب "الذكاء الخارق: المسارات والأخطار والاستراتيجيات"، الذي نشره في العام 2014، وحقق أعلى المبيعات في قائمة صحيفة "نيويورك تايمز". وقد أوصى كل من إيلون ماسك وبيل غيتس بقراءة هذا العمل لأهميته الفائقة.
الذكاء الاصطناعي
ومخاوف بوستروم
منذ العام 2016، يرتفع صوت بوستروم منذراً ومحذراً من أن كل الدلائل تشير إلى أن تطور الاختراعات التي تعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي يمكن أن يصل بها بحلول العام 2075 إلى درجة من التطور تستخدم فيها قدراتها للقضاء على الجنس البشري.
ويؤكد الفيلسوف السويدي، أننا نرى مثل هذه الأفكار الخطيرة اليوم مجرد تخيلات اعتدناها في أفلام الخيال العلمي. لكن بعض العلماء، مثل ستيفن هوكينغ، يؤكدون أن التطور السريع للتكنولوجيا يجعل تلك الأفكار تبدو أكثر واقعية.
هل تهيمن الذكاءات الاصطناعية على العقل البشري في المدى المنظور؟
يؤكد بوستروم وغيره من العلماء أن قدرات الذكاء الاصطناعي كانت في العام 2022 تعادل 10 في المائة من قدرات الإنسان العقلية، غير أنها ستصل بحلول العام 2040 إلى 50 في المائة من هذه القدرات. أما في العام 2075، فسوف تصل إلى 90 في المائة منها. هذا ما يفسر قلق بوستروم من أن تعمد تلك الآلات إلى استخدام قدراتها ضد مخترعيها -أي أن ينقلب السحر على الساحر.
من هذا المنطلق، تتجلى المخاوف التي تبرر اعتبار الذكاء الاصطناعي تهديداً وجودياً بسبب احتمال أن يصبح البشر غير قادرين على التحكم في مساراته بمجرد ظهوره. وقد يقضي الذكاء الاصطناعي -عن قصد، أو على الأرجح عن غير قصد- على البشرية أو يحبس البشر في عالم فاسد دائم. وربما يستخدمه أفراد أو مؤسسات غير حسنة النية، تسعى إلى استعباد بقية البشرية أو إلى ما هو أسوأ من ذلك.
يُحسب لبوستروم أنه كان -وما يزال- أول من نقل مستوى الحديث والتفكير من مرحلة الذكاء الاصطناعي وما يدور حوله من تقدير المكاسب والمخاوف إلى عالم ما أطلق عليه وصف "الذكاء الفائق" أو "الذكاء الخارق". ويرى بوستروم أننا أصبحنا اليوم متفرجين على عالم لم نعد نفهمه، حيث لم تعد التحولات التقنية تنتظر منا اللحاق بها أو محاولة إدراك نتائجها في حياتنا، وإنما تحدث فحسب. ولذلك، فإن شعورنا تجاه عواقبها الحتمية لن يتجاوز المفاجأة والانبهار الفوري، ثم الصدمة والقلق عندما يكون التخطيط والانتفاع بالذكاء الاصطناعي أولى بكثير.
ما هو هذا "الذكاء الفائق"، وكيف يمكن أن يغير حياة البشرية في وقتنا الراهن، وكذلك في مستقبلها القريب؟
الذكاء الفائق
وتجاوز العقل البشري
يفتح بوستروم مجالاً واسعاً للنقاش حول هذا النوع من أنواع الذكاءات في مؤلفه النوعي جداً "ما فوق الإنسانية.. دليل موجز إلى المستقبل"، حيث يعتبر أن "العقل فائق الذكاء" الذي يطلق عليه أحياناً وصف "الذكاء الخارق"، هو الذي يملك القدرة على التفوق بشكل جذري على أفضل العقول البشرية في كل مجال تقريباً، بما في ذلك الإبداع العلمي، والحكمة العامة، والمهارات الاجتماعية.
يميز بوستروم في بعض الأحيان بين الذكاء الفائق الضعيف، والقوي. والذكاء الفائق الضعيف هو ما ستحصل عليه إذا تمكنت من إدارة عقل بشري بصورة متصاعدة، كما لو أنك تفعّله على حاسوب سريع. وإذا كان معدل سرعة الرفع يعادل ألف ضعف سرعة الدماغ البيولوجي، فسوف يدرك الواقع وكأنه متباطئ بألف ضعف. وسيكون من شأنه أن يفكر في فترة زمنية معينة بأفكار أكثر من ألف ضعف نظيره البيولوجي.
أما الذكاء الفائق، فيشير إلى العقل الذي لا يتجاوز سرعة الدماغ البشري فحسب، بل يفوقه ذكاءً من الناحية النوعية. وبالمثل، قد تكون هناك أنواع من الذكاء لا يمكن الوصول إليها حتى لأدمغة بشرية سريعة جداً بالنظر إلى قدراتها الحالية.
هل يذهب بوستروم إلى إمكانية تغيير هذه الحقائق، وبالتالي تعديل شكل العالم المقبل؟
يبدو أن الأمر كذلك قولاً وفعلاً. وهو يرى أن شيئاً بسيطاً مثل زيادة حجم شبكاتنا العصبية أو توصيلتها قد يمنحنا بعضاً من هذه القدرات، وقد تتطلب التحسينات الأخرى إعادة تنظيم كاملة للهندسة الإدراكية أو إضافة طبقات إدراكية جديدة فوق تلك القديمة.
متى يمكننا أن نرى هذا النوع من أنواع الذكاء الفائق؟
يتوقع الكثير من "فوق الإنسانيين" -وإنما ليس جميعهم- أن ينشأ هذا "الذكاء الفائق" خلال النصف الأول من القرن الحادي والعشرين، وهذا يتطلب أمرين: الأجهزة والبرمجيات.
تداعيات الذكاء
الفائق على البشرية
يبدو أن التساؤل الفلسفي المباشر الذي ينبع من الحديث عن الذكاء الفائق هو: "ما تبعات هذا الذكاء على مسارات الإنسانية في حاضرها ومستقبلها؟".
بحسب بوستروم، فإنه من الواضح أن وصول "الذكاء الفائق" سيؤدي إلى توجيه ضربة قاصمة للرؤى المتمحورة حول البشرية للعالم. ومع ذلك، فإن تداعياته العملية ستُحدث تأثيرات أهم من آثاره الفلسفية. وقد يكون خلق "الذكاء الفائق" آخر اختراع يحتاج إليه البشر حيث يمكن للأجهزة فائقة الذكاء أن تهتم بمزيد من التطور العلمي والتقني. وسوف تفعل ذلك بطريقة أكثر كفاءة بكثير من البشر. ولن تكون الإنسانية البيولوجية في ذلك الحين أذكى أشكال الحياة على الأرض.
من هنا، يتبين لنا كيف أن آفاق "الذكاء الفائق" تثير عديداً من القضايا والمخاوف الكبيرة التي يجب أن نفكر فيها بعمق قبل تطورها الفعلي. والسؤال الأهم هو: ما الذي يمكننا فعله لتعظيم فرص الاستفادة من الوصول إلى "الذكاء الفائق" بدلاً من تمكينه من إلحاق الأذى بنا؟
يمتد نطاق الخبرات اللازمة لمعاجلة هذه المسألة إلى ما هو أبعد من مجتمع الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي. في الحقيقة، يجدر بالأعصاب، والاقتصاديين، وعلماء الإدراك، وعلماء الحاسوب، والفلاسفة، وعلماء الأخلاق، وعلماء الاجتماع، وكُتاب العلوم، والخبراء الاستراتيجيين العسكريين، والسياسيين، والمشرعين، وكثيرين غيرهم -يجدر بهم تجميع أفكارهم معا إذا ما أردنا التعامل بحكمة مع ما قد يكون أهم مهمة يجب أن يتصدى لها نوعنا البشري.
هل يعني الأمر في كل الأحوال أن بلوغ مرحلة "الذكاء الفائق" هو شأن قابل للتحقق بالفعل؟
الثابت أن الكثير من "الفوق - إنسانيين" يودون أن يصبحوا فائقي الذكاء هم أنفسهم. ومن الواضح أن هذا هدف بعيد وغير مؤكد، لكنه قد يصبح قابلاً للتحقق -إما من خلال رفع سوية العقول والتحسين الذي يلي ذلك، أو التحسين التدريجي لأدمغتنا البيولوجية عن طريق أدوية التنشيط المستقبلية -أي عقاقير تعزيز الإدراك، والتقنيات الإدراكية، وأدوات تقنية المعلومات مثل أجهزة الحاسوب القابلة للارتداء، والوسائط الذكية، وأنظمة فرز المعلومات، أو برامج التصور، وواجهات الحاسوب العصبية، أو زراعات الدماغ.
البشرية وتحديات
ما- فوق- الإنسانية
من النقاط التي تميز بوستروم من حيث إلقاء الضوء الكافي عليها، قضية "الفوق - إنسانية"، وهو مصطلح مثير للتفكير لم يطرح من قبل... فما الذي يعنيه به؟
بحسب كتاباته المتنوعة، يمكن القول "إن التيار الما- فوق- إنساني، يعني وسيلة للتفكير في المستقبل، تقوم على افتراض أن النوع البشري في شكله الحالي لا يمثل نهاية تطورنا، وإنما مجرد مرحلة مبكرة نسبياً، ويعرفها رسمياً بالحركة الفكرية والثقافية التي تؤكد إمكانية -والرغبة في- التحسين الجذري للحالة البشرية من خلال العقلانية العملية، لا سيما من خلال تطوير وخلق تقنيات واسعة النطاق للقضاء على الشيخوخة وتعزيز قدرات الإنسان الفكرية والمادية والنفسية بشكل كبير".
ويمكن النظر إلى "الما- الفوق- إنسانية" باعتبارها امتداداً للنزعة الإنسانية، ومستمدة منها جزئياً. ويعتقد الإنسانيون أن البشر مهمون، والأفراد مهمون. وقد لا نكون مثاليين، لكننا نستطيع تحسين الأمور من خلال تعزيز التفكير العقلاني، والحرية، والتسامح، والديمقراطية، والاهتمام بإخوتنا البشر.
يؤيد أنصار الما- الفوق- إنسانية ذلك، ويؤكدون أيضاً على ما نملك الاستعداد للتحول إليه. فمثلما نستخدم الوسائل العقلانية لتحسين الحالة البشرية والعالم الخارجي، يمكننا أيضاً استخدامها لتحسين أنفسنا، أي الكائنات البشرية. وبالقيام بذلك، فإنا لا نقتصر على الأساليب الإنسانية التقليدية، كالتعليم والتنمية الثقافية. يمكننا أيضاً استخدام الوسائل التقنية التي ستمكننا في النهاية من تجاوز ما يتصوره البعض حين يفكرون في "الإنسان".
تتبدى فلسفة بوستروم بوضوح من خلال حديثه عما يميزنا كبشر. وهو ليس شكلنا فقط، أو تفاصيلنا البيولوجية الحالية التي لا تظهر ما هو قيّم فينا، وإنما ذلك الدور الذي تؤديه طموحاتنا وأهدافنا، وتجاربنا، وأنواع الحياة التي نعشيها.
وعند أنصار الفوق - إنسانية، وبوستروم على القمة، أن التقدم يحدث حين يكتسب مزيد من الناس قدرة أكبر على تشكيل أنفسهم، وحياتهم، والأنحاء التي يرتبطون بها مع الآخرين، وفقاً لأعمق قيمهم. فالفوق - إنساني يثمن الحكم الذاتي: أي قدرة الأفراد وحقهم في تخطيط واختيار حياتهم الخاصة.
هل العلاقة بين الما- فوق- إنسانيين والتقنيات المعاصرة علاقة وجوبية؟
يرى الفيلسوف السويدي أنه يوجد بطبيعة الحال بعض الناس الذين يختارون، لأي عدد من الأسباب، التخلي عن فرصة استخدام التقنية لتحسين أنفسهم. أما الما- فوق- إنسانيين، فيسعون إلى خلق عالم يمكن فيه للأفراد ذوي الإرادة المستقلة أن يختاروا البقاء من دون تعزيز تقني، أو أن يتم تعزيزهم، بينما يتم احترام خياراتهم في ذلك.
التقنيات والتوقعات
رؤية استشرافية
هل نيكولاس بوستروم رجل يتحدث عن الذكاء الاصطناعي فحسب؟
من المؤكد أن اهتماماته تفوق جزئية واحدة من جزئيات المشهد الإنسانوي -إذا جاز التعبير. ذلك لأنه إلى جانب اهتماماته بفكرة العقول الذكية والفائقة منها تحديداً، يبقى مهموما جداً بفكرة الإنسان وتطوره على جميع الصعد، تقنياً وبيولوجياً. ولذلك يولي اهتماماً فائقاً لقضايا من نوعية التقنية الحيوية، والهندسة الوراثية، والخلايا الجذعية، عطفاً على الاستنساخ.
في حديثه، على سبيل المثال، عن التقنية الحيوية التي تفتح باباً واسعاً للجسد البشري ينجو منه من أمراض العصر الحاضر وما يستجد من أمراض وأوبئة غير واضحة للعيان في حاضرات أيامنا، يقول إن التقنيات الحيوية هي تطبيق التقنيات والأساليب القائمة على العلوم البيولوجية. ويشمل ذلك شتى المشاريع المتنوعة، كالتخمير، وتصنيع الأنسولين البشري، والأنترفيرون، وهرمون النمو البشري، والتشخيص الطبي، واستنساخ الخلايا والاستنساخ التناسلي، والتعديل الوراثي للمحاصيل، والتحويل البيولوجي للنفايات العضوية واستخدام البكتيريا المعدلة وراثياً في تنظيف تسريبات النفط، وأبحاث الخلايا الجذعية، وأكثر من ذلك بكثير.
أما الهندسة الوراثية، فهي مجال التقنية الحيوية الذي يُعنى بالتغيير الموجه للمواد الجينية.
يرى بوستروم أن الفوائد الطبية المحتملة للتقنية الحيوية أكثر من أن تحصى. فالباحثون يعملون على كل الأمراض الشائعة بدرجات متفاوتة من النجاح. والتقدم لا يحدث في تطوير الأدوية والتشخيص فحسب، بل وفي خلق أدوات ومنهجيات بحث أفضل، مما يسرّع بدوره مسيرة التقدم.
وعند النظر إلى التوقعات على المدى البعيد، يجب علينا حساب تأثير التحسينات في عملية البحث. فقد تم الانتهاء من مشروع "الجينوم البشري" قبل الوقت المتوقع، غالباً لأن التقديرات الأولية استهانت بمدى تحسين تقنية الأجهزة خلال فترة المشروع. وينصح بوستروم بأن لا يعد العالم إلى تهويل كل تحسن جديد، بل أن يتعامل انطلاقاً من مقولة "لا تحارب الحقائق، بل تعامل معها".
هل سعى بوستروم إلى إعادة إحياء بعض من علوم المصريين القدماء، لا سيما علم التحنيط؟ وإذا كان قد قارب المنطقة بالمساءلة، فهل اتبع طرق الأولين، أم أنه قدم في رؤيته لما فوق الإنسانية الآنية طروحات وشروحات مغايرة؟
عن التحنيط بالتجميد مستقبلاً
التحنيط بالتجميد هو إجراء طبي تجريبي يسعى إلى إنقاذ الأرواح عن طريق وضع الأشخاص الذين لا يمكن علاجهم بالعمليات الطبية الحالية ويعتبرون أمواتاً من الناحية القانونية، في خزانات تحت حرارة منخفضة، على أمل أن يتمكن التقدم التقني من إحيائهم.
يقول بوستروم إنه لكي يعمل التحنيط بالتجميد اليوم، ليس من الضروري أن نتمكن من إعادة إحياء المرضى المحنطين بالتجميد، وإنما كل ما نحتاج إليه هو أن نتمكن من الحفاظ على التقنيات الممكنة التي يتم تطويرها في المستقبل، وسنتمكن في يوم من الأيام من إصلاح تلف التجميد وعكس السبب الأصلي لتوقف الحياة. وعنده أنه لا يمكن التعرف إلى أكثر من نصف الإجراء الكامل للتجميد اليوم، ولا يمكن تنفيذ النصف الآخر في المستقبل.
هل هذا الحديث قابل للتطبيق العملي؟
المؤكد، بحسب كتابات الفيلسوف السويدي، هو أن ما نعرفه الآن يتعلق بإمكانية تثبيت حالة المريض عبر تبريده في النيتروجين السائل (-196 درجة مئوية). ويحدث قدر كبير من تلف الخلايا نتيجة لعملية التجميد. ويمكن التقليل من هذه الإصابات باتباع إجراءات التعليق اللاحقة التي تنص على إشباع الجسم المتعطل بواقيات التجميد. بل يمكن تجاوز تكون البلورات الثلجية المدمرة بالكامل في عملية تعرف باسم "التزجيج"، حيث يتم تحويل جسم المريض إلى نوع من الزجاج. وقد يبدو هذا وكأنه علاج غير محتمل، لكن الغرض من التحنيط بالتجميد هو الحفاظ على بنية الحياة بدلاً من عمليات الحياة، لأنه يمكن إعادة تشغيل عمليات الحياة من حيث المبدأ، ما دامت المعلومات المشفرة في الخواص الهيكلية للجسم، وبخاصة الدماغ، محفوظة بشكل كاف. وبمجرد تجميده، يمكن تخزين المريض لآلاف السنين من دون أي تدهور إضافي في الأنسجة.
تحسين الحاضر أم التخطيط للمستقبل؟
لعل آخر تساؤل يمكننا أن نختتم به هذه القراءة السريعة في عقل نيكولاس بوستروم الفيلسوف السويدي الشهير: "أليس علينا التركيز على المشكلات الحالية مثل تحسين حالة الفقراء، بدلا تركيز جهودنا على التخطيط للمستقبل البعيد"؟
يؤكد بوستروم أه علينا فعل الأمرين معاً، بمعنى، افعلوا هذه ولا تتركوا تلك.
يعتقد بوستروم أن العديد من التقنيات والاتجاهات التي يناقشها "الما- فوق- إنسانيين" هي حقيقة واقعة بالفعل. فقد غيرت التقنية الحيوية وتقنية المعلومات قطاعات كبيرة من اقتصاداتنا، كما تتجلى أهمية الأخلاقيات الما- فوق - إنسانية في القضايا المعاصرة مثل أبحاث الخلايا الجذعية، والمحاصيل المعدلة وراثياً، والعلاج الجيني البشري، وفحص الأجنة، وقرارات نهاية الحياة، والطب المعزز، وأسواق المعلومات، وأولويات تمويل البحوث. ومن المرجح أن تزداد أهمية الأفكار الما- فوق - إنسانية مع انتشار فرص تحسين الإنسان.

هل بوستروم فيلسوف أم عالم، مفكر استشرافي أم رؤيوي حالم؟
ربما هو كل هذا وأكثر. إنه رجل غزير الإنتاج ويعز على التصنيف.

MENAFN15032024000072011014ID1107984294

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث