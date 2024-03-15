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نتنياهو: عازمون على إنهاء المهمة في رفح

3/15/2024 11:26:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل "عازمة على إنهاء المهمة في رفح بعد إجلاء المدنيين".
وأضاف أن حكومته "تخوض حملة دبلوماسية لإعطائنا وقتا لتحقيق أهدافنا العسكرية وهذا يمر عبر طريق واحد هو الولايات المتحدة".

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