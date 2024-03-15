نتنياهو: عازمون على إنهاء المهمة في رفح

نتنياهو: عازمون على إنهاء المهمة في رفح
التاريخ
3/15/2024 11:26:44 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل "عازمة على إنهاء المهمة في رفح بعد إجلاء المدنيين".
وأضاف أن حكومته "تخوض حملة دبلوماسية لإعطائنا وقتا لتحقيق أهدافنا العسكرية وهذا يمر عبر طريق واحد هو الولايات المتحدة".
MENAFN15032024000072011014ID1107984293
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.