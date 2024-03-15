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مستوطنون يقتحمون حي تل الرميدة في الخليل بالضفة الغربية

3/15/2024 11:26:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أظهرت مشاهد بثتها منصات محلية اقتحام مجموعة من المستوطنين لحي تل الرميدة في مدينة الخليل بالضفة الغربية.
وقالت مصادر محلية إن مجموعة من المستوطنين اعتدت على ممتلكات الفلسطينيين خلال اقتحامها الحي.

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