الاحتلال يقتحم مدينة قلقيلية وتداهم منازل

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، مدينة قلقيلية.
واكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدة آليات وتمركزت في وسطها وفي حي النقار وداهمت عدة منازل في الحي عرف منها منزل المعتقل رائد الحوتري، ومنزل المعتقل أربكان طبسية، وعاثت فيهما خرابا.
وأشارت المصادر إلى تواجد قوات راجلة من جيش الاحتلال في منطقة الظهر بحي داوود، جنوب المدينة، في وقت نصبت فيه عدة كمائن للمواطنين في شارع الواد.
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