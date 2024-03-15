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الاحتلال يقتحم مدينة قلقيلية وتداهم منازل

3/15/2024 11:26:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، مدينة قلقيلية.
واكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدة آليات وتمركزت في وسطها وفي حي النقار وداهمت عدة منازل في الحي عرف منها منزل المعتقل رائد الحوتري، ومنزل المعتقل أربكان طبسية، وعاثت فيهما خرابا.
وأشارت المصادر إلى تواجد قوات راجلة من جيش الاحتلال في منطقة الظهر بحي داوود، جنوب المدينة، في وقت نصبت فيه عدة كمائن للمواطنين في شارع الواد.

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