محادثات سرية أميركية إيرانية في مسقط

MENAFN - Alghad Newspaper) كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين وأميركيين أن طهران وواشنطن أجرتا محادثات سرية غير مباشرة بمسقط في يناير/كانون الثاني الماضي.



وقالت إن المحادثات السرية بين طهران وواشنطن بحثت تهديد الحوثيين للشحن البحري بالبحر الأحمر وشملت ضرب قواعد أميركية من مليشيات تدعمها إيران.



وترأس الوفد الإيراني علي باقري نائب وزير الخارجية والوفد الأميركي منسق شؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك.



وبحسب الصحيفة طلبت واشنطن من إيران كبح جماح وكلائها لوقف هجمات الحوثيين ووقف استهداف القواعد الأميركية.



و طلبت طهران من إدارة الرئيس بايدن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.



طهران قالت إنها ستستخدم نفوذها لوقف هجمات الحوثيين بعد وقف إطلاق النار في غزة وليس قبله.



واشنطن شاركت في المحادثات لتظهر انفتاحها على مواصلة الدبلوماسية مع إيران.

