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ماذا فعل اليمين بإسرائيل

3/15/2024 11:26:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تمدد اليمين الإسرائيلي بشراسة بعد كامب ديفيد 2000 التي فشلت وعقبها بدأت الانتفاضة الثانية. ذلك العام المثير سياسيا شهد اقترابا هائلا لاتفاق سلام تاريخي بين باراك وعرفات، ولكن عقب الفشل بالتوصل لاتفاق بسبب القدس، انهارت المفاوضات واقتحم شارون الحرم القدسي وبدأت الانتفاضة. قضي على معسكر السلام الإسرائيلي نهائيا، ولم ير النور الا مؤخرا لأسباب إسرائيلية داخلية وهي محاولة نتنياهو السيطرة على القضاء والتي فشلت في النهاية. بن غفير وسموتريتش من نتاجات تحول إسرائيل نحو اليمينية، مدعومان بقاعدة انتخابية وايديولوجية ملتزمة، يستخدمان الدين ويريان أنهما أمام مهمة الاهية للسيطرة على الضفة وأخذ كامل القدس. أزاحا إسرائيل عن علمانيتها التي تدعيها وعن أسباب وجودها الأمني، يمارسان أبشع أنواع التطهير العرقي بحق العرب الفلسطينيين.
أولى خسائر إسرائيل بسبب يمينها كم متصاعد من النقد والمراجعة من قبل عواصم العالم الداعمة تاريخيا لإسرائيل. كلمة اسرائيل ودعمها كان امرا لا يحتاج نقاش بالمطلق في تلك العواصم، ليصبح الآن أمرا جدليا يخضع للمد والجزر، وان كانت إسرائيل ما تزال تحظى بقبول ودعم كبير، إلا أن واقعا جديدا متغيرا بدأ يتشكل بعواصم العالم التي تتحدث بعلانية عن نفاذ صبرها من اليمين الإسرائيلي وعلى رأسه نتنياهو، وانه يحرج أميركا والعالم بسبب انانيته السياسية وامعانه بإحداث تكلفة إنسانية غير مبررة منها عدم إدخال المساعدات للفلسطينيين الذين يتضورون جوعا. تكلفة أخرى يمكن رصدها بسبب اليمين الإسرائيلي وهي التغير الكبير بدرجة قبول ودعم إسرائيل من قبل أجيال من الشباب بالعالم خاصة الجيل تحت الخامسة والثلاثين من العمر. هؤلاء شكلوا صدمة لجيل آبائهم الداعمين بالمطلق لأسرائيل، وسيكون هؤلاء ناخبون ومصوتون لرأيهم عن إسرائيل وانطباعهم عنها أثر كبير في الانتخابات ومخرجاتها والقرارات المتخذة بالمستقبل من قبل دولهم.
اليمين الإسرائيلي لا يعي كل ذلك، هو ممعن بالسيطرة على القدس والضفة والقضاء على الفلسطينيين، لا يرى أو يسمع الا روايته الدينية التي تقول بحقه أنه شعب الله المختار وأن الأرض هبة الله له، وانه لذلك جنس متفوق وأن الفلسطينيين العرب يستحقون الموت والفناء. قسم آخر من اليمين يمثله نتنياهو بكل ما لديه من انتهازية، في سبيل مصلحته الانتخابية، مستعد للاطاحة بأي شيء بما في ذلك مسموعات بلاده والانطباع عنها بالعالم، هو لا يريد السلام ولا يسعى له ولا يريد دولة فلسطينية لان هذا سيخسره أصوات انتخابية حتى لو كانت السلام وقيام دولة فلسطينية مصلحة لبلاده. الدعم المتناقص لبلاده وتزايد الخلافات مع عواصم العالم آمر لا يقلقه ما دام قادرا على البقاء بالحكم، وليذهب من بعده للجحيم. هذا هو نوع صناع القرار في قيادة أسرائيل الآن، الانتهازية تجتاحهم لا يرون الا مصالحهم الانتخابية، ولا يدركون كم التكلفة التي ترتبت على إسرائيل بسبب امعانها بالقتل والانتقاص من إنسانية الشعب الفلسطيني.

MENAFN15032024000072011014ID1107984287

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