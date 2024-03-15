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الكرك: دعوات لتجسيد وترسيخ أواصر التلاحم والتكافل في رمضان

3/15/2024 11:25:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الكرك- قال مهتمون بالشأن التطوعي في محافظة الكرك، إن شهر رمضان المبارك عنوان لمعاني التكافل والتآخي، وتجسيد للتكافل بين أبناء المجتمع وعمل الخير، ويشكل فرصة للتقرب إلى الله بالطاعات وتزكية النفوس وتنمية العلاقات الأسرية والمجتمعية وترسيخ أواصر التلاحم بينهم.
وأكدوا في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على ضرورة تعزيز المبادرات التي تعلي من شأن القيم الإنسانية وتشجيع ثقافة التطوع من خلال تطوير الأنظمة والمنصات الإلكترونية الخاصة بالمبادرات التطوعية لنشر الوعي الكافي بأهمية التطوع لمساعدة بؤر الفقر في الوصول إلى أصحاب الأفكار والمبادرات التطوعية ليتمكنوا من الاستفادة منها.
وقال مدير التنمية الاجتماعية في قصبة الكرك نصر المعاقبة، إن المبادرات والأنشطة التطوعية في شهر رمضان، تساهم في تفعيل طاقات أبناء الوطن وغرس ثقافة التطوع لديهم وإثراء الوطن بمنجزات أبنائه، واستثمار طاقاتهم ومواهبهم للإسهام في عمل ريادي وسلوك حضاري وطني يعكس الحضارة والثقافة الأردنية الوطنية في التعاضد والتعاون والتكاتف ومد يد العون لإظهار الصورة المشرقة للمتطوعين من أبناء الوطن.
وأضاف، أن المديرية تسير وفق خطة منهجية مدروسة تهدف إلى دعم مختلف المبادرات التطوعية من خلال تشاركية فاعلة مع الجمعيات الخيرية في جميع أنحاء المحافظة للوصول إلى بؤر الفقر لمساعدتهم والتخفيف عليهم.
وقال منسق مبادرة متطوعي الأغوار الجنوبية مؤيد المغاصبة، إن العمل التطوعي يساهم في حماية المجتمع من الآفات الاجتماعية عبر إفراغ الطاقات بما هو نافع ومفيد، وهو داعم ومكمل للعمل الرسمي، لافتا إلى أن المبادرة قد قامت على مدار 3 سنوات الماضية، بتنفيذ العديد من الأعمال التطوعية في مختلف أنحاء لواء الأغوار الجنوبية الأمر الذي ساهم في الوصول إلى بؤر الفقر في جميع أنحاء اللواء وسد بعض حاجات المجتمع المادية والمعنوية.
وأشار إلى أن فريق المبادرة قد نفذ خلال الأيام الأولى من رمضان مبادرة تضمنت توزيع وجبات إفطار خفيفة في الطرقات بالتزامن مع موعد آذان المغرب ليستفيد منها المتأخرون عن العودة لمنازلهم أو عابري السبيل.
وقال رئيس جمعية وادي ابن حماد الخيرية سطام السويعات، إن العمل التطوعي في شهر رمضان المبارك، من أقرب الأعمال إلى الله عز وجل، لأنه يساهم في التأكيد على مبدأ التشاركية والتكاتف الاجتماعي بين جميع فئات المجتمع وصولا إلى أعلى معايير الخدمة التطوعية المجتمعية وقضاء حوائج المحتاجين، مشيرا إلى أن الجمعية قد نفذت العديد من المبادرات الخيرية التي ساهمت في التخفيف على الكثير من العائلات في المنطقة، ولا سيما أن بلدة وادي ابن حماد يقطنها عائلات من مختلف أنحاء المحافظة وتعاني من تدن في المستوى الاقتصادي.
وأشار الناشط التطوعي رائد المدادحة إلى أن التطوع يعد من السلوكيات والقيم الإيجابية التي حث عليها الشرع الحنيف، مؤكدا على أن التطوع هو قيمة أصيلة في مجتمعاتنا الإسلامية وله من الآثار والثمار الايجابية ما لا يحصى ليس على المستوى الفردي فحسب بل على المجتمع بأسره.
ودعا إلى ضرورة تفعيل مبدأ التشاركية بين جميع الجهات ذات العلاقة خصوصا في أيام شهر رمضان، لا سيما أن هناك عائلات معوزة وتحتاج مثل هذه المبادرات التطوعية التي تساهم في التخفيف عليهم من بعض الأعباء الاقتصادية.-(بترا:محمد العساسفة وأثير الطراونة)

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