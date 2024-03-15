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مسيرات بالمحافظات تندد بالعدوان وتطالب بكسر الحصار على غزة

3/15/2024 11:25:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فريق "الغد" محافظات- شهدت عدة مدن بالمحافظات بعد صلاة الجمعة أمس، مسيرات ووقفات حاشدة شارك بها الآلاف دعما لصمود الأهل بغزة في مواجهة ما يتعرضون له من عدوان غاشم وحرب إبادة من قبل جيش الاحتلال الصهيوني.
وعبر المشاركون خلال المسيرات والوقفات والتي تخللها مهرجانات خطابية، عن غضبهم لما يجري في غزة أمام أنظار كل العالم، مجددين المطالبة بضرورة تحرك عربي ودولي فاعل وسريع من أجل وقف المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني والتي اسفرت عن سقوط آلاف الشهداء، والجرحى، والمفقودين، جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن.
وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام مسجد الهاشمي بإربد شارك فيها الآلاف تضامنا مع غزة، منددين باستمرار القصف الإسرائيلي على القطاع.
وردد المشاركون في المسيرة بوقف تجويع السكان في غزة، ووقف الحرب المستمرة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأدان المشاركون في المسيرة تحت عنوان "كسر حرب التجويع ... جسر بري لشمال غزة" ما وصفوه بعجز المجتمع الدولي بتوقيف الحرب بغزة، وعدم قدرته على الضغط على إسرائيل.
ودعوا الدول العربية والإسلامية للعمل بشكل جاد والضغط بكل الوسائل لوقف العدوان ولتسيير جسور بريّة وبحرية وجوية، وإدخال المساعدات الإغاثية الى مختلف مناطق قطاع غزَّة لكسر حرب التجويع والإبادة.
واستنكر المشاركون صمت المجتمع الدولي تجاه العدوان الإسرائيلي الغاشم وما ارتكبه من جريمة نكراء باعتدائها واستهدافها الأطفال والنساء والشيوخ بأسلوب العقاب الجماعي
ودعا المتحدثون في المسيرة، المجتمع الدولي لإدانة الهجوم الصهيوني على الفلسطينيين وفتح ممر مساعدات إنساني لما يزيد على مليونين من إخوتنا المحاصرين في قطاع غزة.
ونددوا بالعدوان الصهيوني المتواصل على أبناء غزة واستهداف البنية التحتية والمستشفيات والمدارس والتجمعات السكنية والأماكن الدينية.
وطالب المشاركون المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية التدخل لوقف هذه الانتهاكات السافرة ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدين دعمهم المتواصل ووقوفهم مع الحق الفلسطيني حتى تحقيق نصرهم وحقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي العقبة، نفذت فاعليات حزبية ونقابية ومجتمعية وقفة احتجاجية أمام مسجد الحسين بن طلال في وسط المدينة، تنديدا لما يجري في قطاع غزة منذ أكثر 5 أشهر، من عدوان وحرب إبادة بشعة وممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت الفاعليات في وقفتها أن حرب الإبادة في غزة يُستخدم فيها سلاح الحصار والتجويع، إلى جانب مختلف أنواع الأسلحة الفتاكة والتي اودت بحياة اكثر 32 ألف شهيد جلهم من الأطفال والنساء وطاعنين بالسن، وأكثر من 71 ألف مفقود في وقت يستمر فيه يوميا مسلسل التجويع والحصار وما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
ورفع المشاركون، شعارات ورددوا هتافات تناصر الأشقاء الفلسطينيين وتدين العدوان الغاشم والمتواصل على قطاع غزة، محيين صمود الأهل في فلسطين، كما استنكروا الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال المتواصلة التي ترتكب ضد المدنيين العزّل.
وطالب المشاركون بوقف الحرب فورا، وإدخال الغذاء والدواء، وعودة المهجرين، وإعادة الإعمار، وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل، مشيرين أن ما يرتكبه الجيش الإسرائيلي من مجازر ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يعتبر من أبشع الجرائم التي سجلت في التاريخ الإنساني، وتشكل اختراقا لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.
وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحقن الدماء في غزة ودعوا الدول العربية والإسلامية للتدخل الفوري لإنهاء الحرب وقطع العلاقات نهائيا مع الكيان الصهيوني الغاشم الذي يرتكب جرائم بشعة ضد المدنيين ويقصف المساجد والكنائس ويسعى إلى تهجير الفلسطينيين.
وأكد المشاركون وقفوهم خلف القيادة الهاشمية في دعواتها لانهاء الحرب فورا على قطاع غزة، مثمنين موقف جلالة الملك الداعم لاقامة الدولة الفلسطينية وحملات الإنزالات الجوية للأهل في غزة.
وفي معان، شارك آلاف المواطنين في مدينة معان في مسيرة حاشدة انطلقت من أمام مسجد معان الكبير، نصرة لغزة ودعما للفصائل الفلسطينية في نضالها ضد الاحتلال الصهيوني.
وعبر المشاركون في المسيرة التي نظمتها فاعليات شعبية وشبابية وبمشاركة شيوخ ووجهاء عشائرية وشخصيات وطنية معانية ومن مختلف القوى السياسية في المدينة عن تضامنهم ومؤازرتهم للشعب الفلسطيني، في ظل الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة ضد المدنيين.
وهتف المشاركون بشعارات تندد بالاحتلال الصهيوني، وبدعم أميركا والغرب لدولة الاحتلال في إجرامها وعدوانها بحق سكان قطاع غزة، والحصار الخانق المفروض عليهم، ورددوا تكبيرات وشعارات داعمة للمقاومة.
كما عبر المشاركون عن تضامنهم وتأييدهم للفلسطينيين في مجابهة الاحتلال بالتزامن مع استمرار عملية "طوفان الأقصى"، والتي جاءت ردا على اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى، إضافة إلى هتافات حيت صمود المقاومة وانتصاراتها في غزة وكافة المدن الفلسطينية ومقاومتهم للعدوان الصهيوني.
وطالب المشاركون من الدول العربية نصرة غزة ودعم المقاومة، والعمل فورا على قطع العلاقات مع الكيان وإلغاء كل اتفاقيات التطبيع وطرد سفراء الاحتلال من أي عاصمة عربية يتواجدون فيها.
وقالوا إن الشعب الأردني بكافة مكوناته يشكل معا الجسم الذي يقف اليوم خلف المقاومة الفلسطينية الباسلة في معركة "طوفان الأقصى" التي تخوض معركة الأمة كاملة، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه العدوان الغاشم على قطاع غزه، الذي يتعرض إلى قصف متواصل وإبادة جماعية على يد جيش الاحتلال منذ السابع من شهر اكتوبر، وتسبب بسقوط آلاف الشهداء والجرحى المدنيين وأغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ، إضافة إلى دمار واسع في المباني السكنية.
كما دعوا الأمة العربية إلى توحيد المواقف الثابتة لوقف هذه الهمجية ضد قطاع غزة، منددين بجرائم الحرب وسياسة القتل الوحشية والمجازر الجماعية.

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