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إنشاء مركز للصلح لتسوية خلافات المستهلك مع الجهات التجارية - جريدة الوطن السعودية

3/15/2024 11:23:34 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت جمعية حماية المستهلك عن توجهها نحو إنشاء مركز للصلح، يمنحها حق تسوية الخلافات بين المستهلكين والجهات التجارية، بالتنسيق مع وزارة العدل، كما أطلقت عدداً من المبادرات - بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك - مبادرة "أكاديمية حماية المستهلك"، التي تعد منصة تعليمية إلكترونية، تقدم برامج تدريبية قصيرة تنتهي بشهادة تُمنح للمستهلكين الأفراد في المملكة، وللشركات والمؤسسات لتدريب منسوبيها على حقوق المستهلك ومعايير التجربة المميزة للمستهلك في السوق السعودي، وكذلك مبادرة المعيار السعودي لتجربة المستهلك، ومبادرة شهادة الاستدامة الاستهلاكية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك المهندس عبد الله بن علي النعيم، خلال حفل جائزة الجمعية السنوي، الذي عقد "اليوم" بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك، بقاعة أروما للمناسبات والمؤتمرات، بالعاصمة الرياض، والذي تم فيه تكريم الجهات والأفراد الذين كانت لهم إسهامات متميزة في تحقيق أهداف الجمعية.
وقال النعيم:" إن الجمعية تعمل على تقديم حقيبة من الخدمات الاستباقية لدعم المستهلك ووقايته قبل وقوع المشكلة، كخدمة فحص المتاجر الإلكترونية قبل الشراء".
وأوضح "النعيم" أن الجمعية نفذت ما يزيد على 1800 طلب فحص، كانت فيها نسبة سلامة المتاجر المقدمة منخفضة، كما فعّلت 6 أندية طلابية في جامعات المملكة لنشر ثقافة وحماية وحقوق المستهلك للجيل القادم، ونفذت عدداً من الحملات التوعوية التي ارتفعت نسبة وصولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، حيث بلغت مرات الظهور خلال عام 2023م ما يزيد عن 54 مليون ظهور.
وأضاف "النعيم"، أن الجمعية تتعاون مع القطاع الخاص، بمنح شهادات الالتزام للمنشآت التي تحقق شروطها، وقيامها بتدريب ما يزيد عن 1200 موظف في القطاع الخاص على أساسيات حماية المستهلك وحقوقه.
وأشار إلى أن الجمعية تركز على البرامج والمبادرات التي تساهم في تحقيق رؤية 2030، عبر المساهمة في رفع جودة الحياة وتحسين بيئة الاستثمار بالمملكة، من خلال تطوير آليات وإجراءات طوعية لتحسين تجربة المستهلك، عبر كفاءة مستوى الثقافة الاستهلاكية والإلمام بالحقوق والواجبات.
وفي الختام أعلنت الجمعية الجهات الحاصلة على جائزة جمعية حماية المستهلك، لإسهاماتهم في تحسين تجربة المستهلك، ففي مسار القطاع الحكومي، حيث فازت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لجهودها في سلامة المنتجات ورفع وعي المستهلك، كما فازت الهيئة العامة للطيران المدني، لجهودها في تحديث لوائح حماية المستهلك في قطاع الطيران المدني وتفعيلها.
وفي مسار القطاع الخاص، فازت عدد من الشركات لتقديمها مبادرات للمستهلكين لتحسين تجربتهم بالتعاون مع الجمعية في تحقيق رؤيتها، والشركات الحاصلة على شهادة صديق المستهلك، ولرعاية موقع الجمعية، وحلقات بودكاست (من حقك)، والراعي الماسي لحفل جائزة حماية المستهلك لهذا العام، إضافة للشركات الحاصلة على شهادة التميز في تجربة المستهلك، وشركات حاصلة على شهادة الاستدامة الاستهلاكية، وأخرى حاصلة على شهادة صديق المستهلك في قطاع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، وفي مجال الحلويات، وكذلك المتاجر الإلكترونية الملتزمة، كما تم تكريم جامعة دار العلوم، لتجربتها في إقامة أفضل نادي طلابي على مستوى أندية حماية المستهلك الطلابية في الجامعات .
ومنحت الجمعية وسام حماية المستهلك من الدرجة الأولى لأفراد المجتمع المساهمين في أنشطة حماية المستهلك، وحصل عليه مازن العتيبي؛ لتقديم محتوى توعوي عن الاحتيال المالي، ومحمد السويد، ووائل عبدالرحمن الذياب، وعبدالرحمن الخالدي، ونايف خليل، وحسن ناجي كتبي؛ لمشاركتهم في بودكاست "من حقك" أحد البرامج التوعوية للجمعية، والمحامي نايف بن حمد الغنيمي، لتقديم ورشة توعوية في مجال الاحتيال المالي ضمن أنشطة نادي حماية المستهلك في جامعة دار العلوم، والمحامي أحمد عبداللطيف بوحيمد، لتقديم ورشة توعوية في مجال التجارة الإلكترونية ضمن أنشطة نادي حماية المستهلك في كليات الأصالة، وحصل بداح عبدالرحمن البداح، وسلمان عبدالله البريدي، وروكان إبراهيم المحسن، على وسام الجمعية؛ لتفعيل برنامج أثر التطوع المقدم لمتطوعي الجمعية.
وحصل على أوسمة حماية المستهلك من الدرجة الثانية د. ممدوح عبدالعزيز آل فريان؛ للمساهمة في تطوير لوائح الجمعية، وعن الأوسمة من الدرجة الثالثة، حصل عليها محمد نهار الهاملي، ومهنا محمد خرمي، وضيف الله عبدالإله الشمري؛ لتحقيقهم أكثر من 100 ساعة تطوعية خلال عام

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