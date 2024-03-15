الملك وولي العهد يدشنان إحسان بتبرعين سخيين بلغا 70 مليون ريال - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" في نسختها الرابعة بتبرعين سخيين من الملك بمبلغ أربعين مليون ريال، وولي العهد بمبلغ ثلاثين مليون ريال.
ويأتي هذان التبرعان السخيان في إطار الدعم المستمر الذي توليه القيادة الرشيدة للعمل الخيري في المملكة وتعظيم أثره بين أفراد المجتمع بوصفه قيمة إنسانية قائمة على العطاء والبذل بكل أشكاله ويتضاعف أجره خلال هذا الشهر الفضيل الذي تسهم فيه روحانيته في تعزيز قيم التكافل المجتمعي والتنافس بين المحسنين على أعمال البر والبذل والعطاء.
وبهذه المناسبة، رفع رئيس اللجنة الإشرافية للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، على هذين التبرعين السخيين، معربًا عن اعتزازه بجزيل عطاء ولاة الأمر الذي طالما شكل رافداً أساسياً وعاملاً مهماً في إنجاح مسيرة العمل الخيري بالمملكة.
وتواصل منصة إحسان استقبال تبرعات المحسنين من الأفراد والجهات من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي طيلة مدة الحملة في شهر رمضان من خلال تطبيق وموقع المنصة بالإضافة إلى الرقم الموحد 8001247000 والحسابات البنكية notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240315_232620_624-->
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