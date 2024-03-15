الملك وولي العهد يدشنان إحسان بتبرعين سخيين بلغا 70 مليون ريال - جريدة الوطن السعودية

MENAFN - Al Watan) دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" في نسختها الرابعة بتبرعين سخيين من الملك بمبلغ أربعين مليون ريال، وولي العهد بمبلغ ثلاثين مليون ريال.

ويأتي هذان التبرعان السخيان في إطار الدعم المستمر الذي توليه القيادة الرشيدة للعمل الخيري في المملكة وتعظيم أثره بين أفراد المجتمع بوصفه قيمة إنسانية قائمة على العطاء والبذل بكل أشكاله ويتضاعف أجره خلال هذا الشهر الفضيل الذي تسهم فيه روحانيته في تعزيز قيم التكافل المجتمعي والتنافس بين المحسنين على أعمال البر والبذل والعطاء.

وبهذه المناسبة، رفع رئيس اللجنة الإشرافية للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، على هذين التبرعين السخيين، معربًا عن اعتزازه بجزيل عطاء ولاة الأمر الذي طالما شكل رافداً أساسياً وعاملاً مهماً في إنجاح مسيرة العمل الخيري بالمملكة.

وتواصل منصة إحسان استقبال تبرعات المحسنين من الأفراد والجهات من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي طيلة مدة الحملة في شهر رمضان من خلال تطبيق وموقع المنصة بالإضافة إلى الرقم الموحد 8001247000 والحسابات البنكية notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240315_232620_624-->