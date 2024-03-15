Saturday, 16 March 2024 08:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كوريا الجنوبية تضخ 113 مليون دولار لدعم استقرار أسعار المنتجات الزراعية

3/15/2024 11:21:02 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) اتفقت الحكومة وحزب سلطة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية على ضخ 150 مليار وون (113 مليون دولار أمريكي) هذا الأسبوع لاستقرار أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية، حسبما ذكر زعيم الحزب اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أنه وفقا للبيانات الحكومية، ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 11.4% على أساس سنوي الشهر الماضي. وارتفعت المنتجات الزراعية، على وجه الخصوص، بنسبة 20.9%، وذلك يعزى إلى زيادة قدرها 0.8 نقطة مئوية في التضخم الإجمالي.

موضوعات متعلقة “البترول الكويتية” تستحوذ على 50% من“إيكوفوكس” الإيطالية لتصنيع الوقود العضوي تراجع توقعات التضخم في المملكة المتحدة لأدنى مستوى منذ قرابة 3 سنوات “التجارة” السعودية تُعلن مبادرة لتقييم المتاجر الإلكترونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي

ومن بين العناصر الأساسية، ارتفعت أسعار التفاح واليوسفي بنسبة 71% و78.1% على التوالي، وارتفعت أسعار 18 نوعا رئيسيا من الفواكه مجتمعة بنسبة 41.2% الشهر الماضي، مسجلة أكبر زيادة منذ أكثر من 32 عاما.

وأعلن زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم“هان دونج-هون” عن توسيع عدد المنتجات الزراعية المؤهلة للحصول على تمويل حكومي من 13 منتجا حاليا إلى 21 منتجا، وذلك من خلال إضافة العنب والكمثرى الآسيوية حديثا، لاستقرار أسعار الجملة.

وأضاف أن الخطة تشمل زيادة كبيرة في الأموال المخصصة لقسائم الخصم التي يمكن استخدامها لدى حوالي 16,000 من كبار تجار التجزئة عند شراء المنتجات الزراعية. كما تتضمن الخطة عقد المزيد من فعاليات الخصم السنوية على لحوم البقر والبيض والدجاج من خلال تقديم خصومات تتراوح بين 30% إلى 50%

المصدر:

MENAFN15032024000202011048ID1107984280

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث