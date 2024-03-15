كوريا الجنوبية تضخ 113 مليون دولار لدعم استقرار أسعار المنتجات الزراعية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اتفقت الحكومة وحزب سلطة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية على ضخ 150 مليار وون (113 مليون دولار أمريكي) هذا الأسبوع لاستقرار أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية، حسبما ذكر زعيم الحزب اليوم الجمعة.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أنه وفقا للبيانات الحكومية، ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 11.4% على أساس سنوي الشهر الماضي. وارتفعت المنتجات الزراعية، على وجه الخصوص، بنسبة 20.9%، وذلك يعزى إلى زيادة قدرها 0.8 نقطة مئوية في التضخم الإجمالي.
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ومن بين العناصر الأساسية، ارتفعت أسعار التفاح واليوسفي بنسبة 71% و78.1% على التوالي، وارتفعت أسعار 18 نوعا رئيسيا من الفواكه مجتمعة بنسبة 41.2% الشهر الماضي، مسجلة أكبر زيادة منذ أكثر من 32 عاما.
وأعلن زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم“هان دونج-هون” عن توسيع عدد المنتجات الزراعية المؤهلة للحصول على تمويل حكومي من 13 منتجا حاليا إلى 21 منتجا، وذلك من خلال إضافة العنب والكمثرى الآسيوية حديثا، لاستقرار أسعار الجملة.
وأضاف أن الخطة تشمل زيادة كبيرة في الأموال المخصصة لقسائم الخصم التي يمكن استخدامها لدى حوالي 16,000 من كبار تجار التجزئة عند شراء المنتجات الزراعية. كما تتضمن الخطة عقد المزيد من فعاليات الخصم السنوية على لحوم البقر والبيض والدجاج من خلال تقديم خصومات تتراوح بين 30% إلى 50%
المصدر:
MENAFN15032024000202011048ID1107984280
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