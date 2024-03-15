كوريا الجنوبية تضخ 113 مليون دولار لدعم استقرار أسعار المنتجات الزراعية

MENAFN - Al-Borsa News) اتفقت الحكومة وحزب سلطة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية على ضخ 150 مليار وون (113 مليون دولار أمريكي) هذا الأسبوع لاستقرار أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية، حسبما ذكر زعيم الحزب اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أنه وفقا للبيانات الحكومية، ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 11.4% على أساس سنوي الشهر الماضي. وارتفعت المنتجات الزراعية، على وجه الخصوص، بنسبة 20.9%، وذلك يعزى إلى زيادة قدرها 0.8 نقطة مئوية في التضخم الإجمالي.

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ومن بين العناصر الأساسية، ارتفعت أسعار التفاح واليوسفي بنسبة 71% و78.1% على التوالي، وارتفعت أسعار 18 نوعا رئيسيا من الفواكه مجتمعة بنسبة 41.2% الشهر الماضي، مسجلة أكبر زيادة منذ أكثر من 32 عاما.

وأعلن زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم“هان دونج-هون” عن توسيع عدد المنتجات الزراعية المؤهلة للحصول على تمويل حكومي من 13 منتجا حاليا إلى 21 منتجا، وذلك من خلال إضافة العنب والكمثرى الآسيوية حديثا، لاستقرار أسعار الجملة.

وأضاف أن الخطة تشمل زيادة كبيرة في الأموال المخصصة لقسائم الخصم التي يمكن استخدامها لدى حوالي 16,000 من كبار تجار التجزئة عند شراء المنتجات الزراعية. كما تتضمن الخطة عقد المزيد من فعاليات الخصم السنوية على لحوم البقر والبيض والدجاج من خلال تقديم خصومات تتراوح بين 30% إلى 50%

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