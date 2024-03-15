الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني من عدوان المحتل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شددت جامعة الدول العربية في اليوم العربي لحقوق الإنسان على ضرورة حماية الأسرة الفلسطينية من عدوان المحتل الغاصب، وكفالة حقوق الإنسان الأساسية لكل مواطن فلسطيني، بدءا بالحق في الحياة أسمى حقوق الإنسان.



كما أكدت الجامعة العربية، أن الأسرة أساس بنية المجتمع، والوحدة الأولى التي ينمو فيها الفرد وتتشكل بها شخصيته، وتتجاوز أهميتها الأبعاد الشخصية حيث تمثل أيضًا قاعدة لاستقرار وتنمية المجتمع بأسره.



جاء ذلك في تصريح الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان والذي يصادف هذا العام مرور (20) سنة على اعتماد صك "الميثاق العربي لحقوق الإنسان" كوثيقة أساسية ومرجعية في منظومة حقوق الإنسان العربية.



ويتم تخليد اليوم العربي لحقوق الإنسان هذا العام تحت شعار "حماية الأسرة وتقوية أواصرها" كوحدة طبيعية وأساسية للمجتمع أساس تكوينها زواج بين رجل وامرأة، وكَلبِنة أساسية تكفل الدولة والمجتمع حمايتها.



بترا