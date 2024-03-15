مايك بنس يعلن رفضه دعم دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق، مايك بنس أمس الجمعة، أنه لن يدعم المرشح الجمهوري دونالد ترامب لولاية رئاسية ثانية.وقال بنس في مقابلة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "ينبغي ألا يكون مفاجئا أنني لن أدعم دونالد ترامب هذا العام".



ووصفت وسائل إعلام أمريكية إعلان بنس بأنه "مدو" على الرغم من أن انقسامات عميقة باعدت بين الرجلين منذ انتهاء ولاية ترامب، على نحو كان ليجعل مفاجئا دعمه للملياردير الجمهوري وليس العكس.



وساد التباعد بين الرجلين بعدما حاول ترامب الضغط على بنس لمساعدته في قلب هزيمته في انتخابات 2020 أمام جو بايدن، وقد هاجمه مرارا على وسائل التواصل الاجتماعي عندما لم يتبعه بالمخطط.

RT