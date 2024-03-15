كييف تعترف مرة أخرى بتفوق القوات الروسية على القوات الأوكرانية في المدفعية الثقيلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرح ميخائيل بودولياك مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، بأن الجيش الروسي يستخدم يوميا المدفعية الثقيلة في منطقة القتال مرتين إلى ثلاث مرات أكثر من القوات الأوكرانية.



وقال بودولياك خلال بث مباشر على قناة "دوم" الأوكرانية: "تدور أعمال قتالية مكثفة على خط جبهة يبلغ طوله 700-800 كيلومتر، ونستخدم من جانبنا من 1.5 إلى 3.5 ألف قذيفة، بينما يستخدم الجانب الروسي من 7.5 إلى 12 ألف (قذيفة) يوميا من العيار الثقيل فقط".

وأوضح بودولياك أن هذه البيانات دون احتساب البنادق ذات العيار الصغير ومدافع الهاون والطائرات المسيرة والصواريخ والطائرات.



وأعلنت كييف مرارا وتكرارا عن نقص في الذخيرة، خاصة بالنسبة للمدافع السوفيتية عيار 152 ملم و122 ملم، وكذلك أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات Stormer وAvenger وStinger, ورغم ذلك فإن شركاء كييف الغربيين، الذين زادوا أكثر من مرة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا بعد أن بدأت روسيا العملية العسكرية الخاصة، يعترفون بأنهم غير قادرين على تغطية كل احتياجات كييف من الذخيرة، وفي المقابل، يحاول نظام كييف تحويل المسؤولية عن إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة إلى حلفائه، ولا سيما بحجة "عدم تلقي القذائف في الوقت المناسب".

RT