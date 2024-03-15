أمبري: ناقلة وقود تتعرض لهجوم في البحر الأحمر وأنباء عن انفجارين

قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، الجمعة، إن ثمة أنباء عن تعرض ناقلة غاز بترول سائل تحمل علم جزر مارشال لانفجارين وقعا على مقربة منها بينما كانت تمر قبالة سواحل ميناء الحديدة اليمني، وهي ثالث سفينة تجارية تتعرض لهجوم في الساعات الثماني والأربعين الماضية.

وذكرت أمبري أن طاقم السفينة كان يتبع الولايات المتحدة حتى وقت قريب.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ربان سفينة تجارية تقع في منطقة مماثلة أبلغ عن انفجار على مسافة بعيدة عن ميمنة السفينة. ولم تتمكن رويترز على الفور من التحقق مما إذا كانت السفينة نفسها هي المقصودة في الواقعتين.

ويطلق الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن بشكل متكرر طائرات مسيرة وصواريخ على سفن شحن تجارية دولية في المنطقة منذ منتصف نوفمبر،

ويقولون إن هجماتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين ضد الحرب الإسرائيلية في غزة.

وتسببت هجماتهم في البحر الأحمر في اضطراب حركة الشحن العالمية، وأجبرت الشركات على القيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.

ولم ترد أنباء عن حدوث أضرار أو إصابات لأفراد أطقم السفن التي سبق وتعرضت لهجمات.

وتنفذ الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد أهداف للحوثيين رداً على هجماتهم على حركة الشحن.

وفي وقت متأخر من مساء الخميس، قال الجيش الأمريكي إن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن من اليمن باتجاه خليج عدن وصاروخين باتجاه البحر الأحمر، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو سفن التحالف.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت تسعة صواريخ مضادة للسفن وطائرتين مسيرتين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

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