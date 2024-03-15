«جراحة إطالة القامة» تنهي حياة سعودي

يحقق مكتب المدعي العام بمدينة إسطنبول التركية في وفاة مواطن سعودي خضع لعملية جراحة لإطالة القامة في مستشفى خاص.

وذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن

المواطن السعودي «م.ح.ع»

خضع لعملية جراحية لزيادة الطول في المستشفى الأول الخاص في منطقة بيليك دوزو بتاريخ 18 فبراير الماضي، وبعد تلقيه العلاج في المستشفى، بدأ الإقامة في أحد الفنادق وخضع للعلاج الطبيعي في الفندق، لتتدهور حالته الصحية بسبب المضاعفات أثناء إقامته في الفندق يوم 5 مارس، وتم نقله إلى مستشفى خاص، إلا أنه فارق الحياة.

وبدأ مكتب المدعي العام التحقيق في الحادثة، فيما تم إرسال جثمان المواطن

السعودي إلى معهد الطب الشرعي، كما تم إبلاغ السفارة السعودية بوفاته، في حين صادر المدعي العام وثائق العلاج ولقطات الكاميرا والتقارير الطبية كجزء من التحقيق.