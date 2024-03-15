«نسمات» وانغ منغ الضاحكة بالعربية

صدر حديثاً عن دار غراب للنشر والتوزيع، من ترجمة ميرا أحمد، النسخة العربية من رواية ((النسمات الضاحكة)) للكاتب والفيلسوف الصيني الكبير ((وانغ منغ))، وهو وزير ثقافة أسبق، وتعتبر ((النسمات الضاحكة)) هي أحدث أعماله الروائية.

وتحكي الرواية قصة حب وزواج الكاتب داتشنغ، وتكشف عن صدمة أفكار جيل كامل نتج عن تقلبات العصر، كما تجسد مصائره ومشاعره.

وتدور أحداث الرواية منذ الخمسينيات حتى عام 2019، ونُسجت وسط تأملات وانغ منغ العاطفية، سواء كان موضوع الحب أو الزواج أو التركيز على التاريخ الشخصي، لذا فهي تحمل ثمانين عاماً من الخبرات الحياتية والتراكمات العاطفية للكاتب، وتحقق التواصل مع معاصريه والاقتراب من حقيقة الحياة وواقعها المعاش، واستيعاب جوهر البشر وسبر أغوار العالم الإنساني.

وفي الوقت نفسه، يتسنى للقارئ التعرف إلى كيفية ارتباط وانغ منغ بالصين القديمة، والتعبير عن التكامل المتعدد وتجسيد العديد من المفاهيم والأفكار التي تدور حول قضية الحوار والتواصل، وهذا بشأنه يفضي إلى حالة الصخب وتعدد الأصوات الداخلية في أعماله، ما يشكل التوتر الجدلي بين الداخل والخارج، وبين المعاني الصريحة والضمنية، وبين المثالية والواقع. ويتمتع ((وانغ منغ))، بإحساس فطري عالٍ وروح استكشافية سبرت الأغوار الإنسانية وغاصت في عوالمها الداخلية، وبعد نهاية الثورة انطلقت موجة جديدة من أدب التأملات، وكان ((وانغ منغ)) من القوى الأساسية الإبداعية في أدب التأملات، الذي راح يتأمل في تاريخ الأمة ومستقبلها.

وكشفت أعماله عن الظواهر التي سادت خلال الثورة الثقافية، كما اتسمت لغته بطابع شعري، وكأن أعماله الروائية نصوص شعرية أو نثرية ذات مذاق خاص. وعكست أعماله رحلة الشعب الصيني على درب الحياة المليء بالأشواك، وقدم إسهامات عديدة وابتكارات جديدة في العمل الأدبي حتى أصبح واحداً من أهم الكتاب الذين أثروا الأدب الصيني المعاصر، وحافظوا على حيوية الطاقات الإبداعية في ذلك الوقت. وتحول من الاتجاهات الأدبية البدائية إلى اتجاهات أكثر نضجاً وعمقاً.