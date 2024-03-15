المصريون يحتفون بشهر رمضان بالفوانيس والزينة

كعادتهم كل عام، يأتي شهر رمضان المبارك على المصريين محملاً بطقوس معينة، تميزهم عن غيرهم من الشعوب الأخرى، إذ يستغلون الشهر الكريم بإحياء عادات مفضلة لديهم، والتي يمارسونها عبر العصور المختلفة ولا تتغير إلا في تفاصيل بسيطة مرتبطة بتطور وسائل الحياة والمعيشة.

واستقبل المصريون الشهر الكريم بمظاهر مختلفة، أبرزها تزيين الشوارع بالأعلام وأدوات الزينة اللامعة، والفوانيس التي يضعونها في الشوارع والطرقات وعلى واجهات المنازل.

إلى جانب الزينة والفوانيس، تمتلئ الشوارع، خاصة المناطق الشعبية، بالأغاني التراثية المرتبطة برمضان، ولعل أبرزها: ((وحوي يا وحوي، رمضان كريم، رمضان جانا، وغيرها)).

ويشتهر الشارع المصري، بحب المشاركة والتعاون، فالأطفال يبدأون قبل رمضان بأيام في جمع المبالغ من السكان لشراء زينة رمضان من الفوانيس والأعلام، ثم يعلقونها بأنفسهم وبمشاركة الكبار ويضعونها بين العمارات والمنازل.

وأكد د.عبدالرحيم ريحان، عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، أن الأسواق المصرية امتلأت في الشهر الكريم بالمنتجات الرمضانية من التمور وقمر الدين والقراسيا والمشمشية والمكسرات والعرقسوس والتمر هندي والخروب والسوداني المقشّر وجوز الهند والزبيب، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من المصريين كانوا حريصين على الشراء من هذه المنتجات حتى قبل قدوم رمضان.

وأشار في تصريحات إعلامية، إلى أن الليلة التي تسبق أول أيام رمضان تكون مخصصة لتبادل التهاني بالشهر الكريم عبر الاتصالات المختلفة بالأهل والأحباب والرسائل الإلكترونية عبر الوسائل الحديثة المختلفة، وتحديد مواعيد العوازيم الرمضانية بين الأهل والأصدقاء.

سفرة منوعة

ولا تخلو سفرة شهر رمضان في مصر من المشروبات المحلية، وأهمها التمر هندي والعرقسوس والسوبيا والخروب والتمور المختلفة بعد نقعها في الماء وإضافة القراسيا والمشمشية واللبن إليها.

وتجتمع العائلات في بعض أيام الشهر الكريم على سفرة واحدة، وبشكل خاص أول أيام الشهر، وقبل البدء في تناول الأكلات الشهية، يحرص معظم الصائمين على تناول كوب التمر والتوجه لصلاة المغرب أولاً ثم يعودون ليتناولوا الإفطار.

طقوس

واعتاد المصريون أن تكون السفرة في أول أيام رمضان مليئة بأصناف كثيرة، لكنها لا تخلو من أطباق المحاشي المختلفة من ورق العنب والكوسة والفلفل الأخضر وورق الخس، والملوخية الخضراء والبامية، وهما أسياد المائدة، إلى جانب البط والدجاج وأنواع الرقاق المختلفة والأرز والمكرونة.

وبعد الإفطار يبدأ قطاع كبير من المصريين في تناول الحلويات المختلفة، أبرزها الكنافة وأم علي، والقطايف بأنواعها وأحجامها المختلفة.

أجواء روحانية

ويسارع عدد كبير من المصريين إلى الذهاب لصلاة التراويح، وتخرج كل الفئات إلى المساجد من نساء وفتيات ورجال، وتمتلئ الشوارع بأجواء كلها روحانيات.

وبعد الانتهاء من الصلاة، ينطلق قطاع كبير منهم لمشاهدة الأعمال الدرامية المختلفة، والبرامج الرمضانية بمختلف أنواعها حتى وقت السحور. وانتشرت مؤخراً الخيم الرمضانية في عدد من المناطق، مثل منطقة الحسين والأزهر الشريف والتجمع الخامس بالقاهرة، وبإمكان أي شخص أن يتناول السحور مع أصدقائه وعائلته بداخلها على أنغام العود والأغنيات الطربية الأصيلة مع فقرات التنورة المميزة.