«ذي ثري بادي بروبلم» يفتتح مهرجان «سيري مانيا»

افتتح مهرجان ((سيري مانيا)) الدولي، أمس، في مدينة ليل شمال فرنسا، بمسلسل ((ذي ثري بادي بروبلم)) الجديد الذي يقف وراءه مبتكر مسلسل ((غايم أوف ثرونز)) الشهير.

وحضر بطلا مسلسل الخيال العلمي جون برادلي، وجيس هونغ، العرض الذي أقيم لاثنتين من الحلقات الثماني التي توفرها منصة ((نتفليكس)) اعتباراً من 21 مارس الجاري، وانطلق به المهرجان الممتد ثمانية أيام.

واختار منظمو هذه الدورة من ((سيري مانيا))، وهي السادسة، 52 مسلسلاً من 21 جنسية، من أصل 369 تقدمت للمشاركة. ويضم المهرجان للمرة الأولى، أعمالاً من جنوب أفريقيا ولاتفيا ونيوزيلندا. وسيكون بين الحاضرين في المهرجان عدد من النجوم، من بينهم بطلة ((ميديوم)) و((ذي آكت)) و((سيفيرنس)) باتريشا أركيت، وبيتر مولان الذي يتولى الدور الرئيسي في ((آفتر ذي بارتي)) المشارك في المسابقة الدولية.

ويرأس كاتب السيناريو الفرنسي الأمريكي زال باتمانغليج، لجنة التحكيم التي ستختار بين ثمانية مسلسلات تتنافس في المسابقة الدولية، من بينها اثنان فرنسيان، أحدهما بعنوان ((دان لومبر)) مقتبس من رواية لرئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوار فيليب، والثاني بعنوان ((ريماتش)) عن المباراة بين بطل العالم للشطرنج غاري كاسباروف والكمبيوتر ((ديب بلو)) عام 1996.

ويعكس المسلسل، الحضور البارز في المهرجان لموضوع الذكاء الاصطناعي الذي تتناوله أيضاً حلقات نقاشية ومحاضرات تقام ضمن برنامج المهرجان. وأفاد المنظمون، بأن المهرجان استقطب العام الماضي 85 ألف شخص.